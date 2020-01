Οι κορυφαίοι Slipknot στο Release Athens 2020

Slipknot, Mercyful Fate, Sabaton, Amon Amarth, Testament στο Release Athens 2020.

Μαζί με τους Judas Priest, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συγκροτούν τις 4 συνολικά ημέρες που θα ξεσηκώσουν όλους τους fans του heavy metal στη χώρα μας.

Περισσότερες ανακοινώσεις, οι οποίες θα ενθουσιάσουν τους μουσικόφιλους κάθε είδους, σύντομα.

Στις 13 Ιουνίου (Πλατεία Νερού) και 17, 22 και 24 Ιουλίου (Κλειστό Φαλήρου, Ανοιχτός Χώρος OAKA) χιλιάδες κεφάλια θα κουνηθούν, χιλιάδες σφιγμένες γροθιές θα υψωθούν, σε 4 εκκωφαντικά δυνατές ημέρες στο πλαίσιο του «Release Athens 2020».

Οι τεράστιοι Slipknot, η προκλητική και ισοπεδωτική εννεαμελής «συμμορία» από την Iowa των ΗΠΑ, θα είναι μαζί μας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στον Ανοιχτό Χώρο του ΟΑΚΑ.

Έχουν κατακτήσει τον πλανήτη, με εκατομμύρια οπαδούς και πωλήσεις, αμέτρητα βραβεία και, κυρίως, με τα όσα κάνουν πάνω στη σκηνή. Εκεί, χωρίς ίχνος υπερβολής, δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζί τους.

Headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα ως ένα από τα κορυφαία ονόματα του Heavy Metal σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνοντας το εκπληκτικό show τους, σε μία συναυλία επικών διαστάσεων που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί οι πιστοί Maggots.

Τα σοφά λόγια του Corey Taylor δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση: «We don’t play shows. We start wars.»

Mercyful Fate

Οι θρυλικοί Mercyful Fate θα ανοίξουν την τετραπλή μεταλλική πανδαισία το Σάββατο 13 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Πρωτοπόροι του αγνού και αληθινού metal, επιδραστικοί όσο ελάχιστοι σύγχρονοί τους, με τον μοναδικό King Diamond σε πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφουν μετά από δεκαετίες απουσίας, κάνοντάς μας την τιμή να επιλέξουν το «Release Athens» ως έναν από τους λιγοστούς σταθμούς του το πολυαναμενόμενου reunion tour τους.

Η σύνθεσή τους, συνολικά, περιλαμβάνει ονόματα που δεν χρειάζονται καμία επιπλέον σύσταση: King Diamond (φωνή), Hank Shermann (κιθάρα), Bjarne T. Holm (drums), Mike Wead (κιθάρα) και Joey Vera (μπάσο).

Όπως δηλώνει και ο «Βασιλιάς», το setlist θα περιλαμβάνει τραγούδια από το πρώτο ιστορικό EP και τα κλασικά «Melissa» και «Don’t Break The Oath», μαζί με νέα τραγούδια, σε ένα νέο εντυπωσιακό σκηνικό που θα ενθουσιάσει όλους τους οπαδούς. The sabbath comes to you, Greece!

Sabaton

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο Ανοιχτός Χώρος του ΟΑΚΑ, θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης! Μία απόλυτη heavy metal ημέρα, με τους τρομερούς Sabaton, τους θηριώδεις Amon Amarth και τους θρυλικούς Testament να έρχονται όλοι μαζί στο «Release Athens 2020», με την υπόσχεση να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.

Oι Sabaton κατακτούν κάθε μουσικό πεδίο μάχης, «ισοπεδώνοντας» το πάντα στο πέρασμά τους, ως μια ανίκητη πολεμική μηχανή του heavy metal.

Είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, οι Σουηδοί έχουν καταφέρει ήδη να πετύχουν όσα χρειάζεται μια μπάντα για να θεωρείται ήδη κλασική. Πλατινένιοι δίσκοι, headline shows στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, sold-out περιοδείες σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία.

Πλέον, έχουν αλλάξει επίπεδο, γεμίζοντας αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο και χαρακτηριζόμενοι ως ένα από τα κορυφαία metal live acts της εποχής μας.

Amon Amarth

Oι Amon Amarth θεωρούν το heavy metal τρόπο ζωής και δίκαια θεωρούνται οι αδιαμφισβήτητοι βασιλιάδες του σύγχρονου epic metal.

Το ταξίδι των Vikings ξεκίνησε στις αρχές των 90s και το 2020 άπαντες θεωρούν πως τους φέρνει στο υψηλότερο δυνατό σημείο.

Η φήμη των Σουηδών ως μία κατακλυσμική live μπάντα δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Ασυμβίβαστοι και ισοπεδωτικοί, σκαρφάλωσαν στην κορυφή του παγκόσμιου heavy metal χάρτη και δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης.

Testament

Oι Testament είναι μία από εκείνες τις μπάντες που δεν αγγίζει ο χρόνος.

Οι γίγαντες του thrash metal, ένα από τα ιστορικότερα ονόματα του Bay Area Τhrash, παραμένουν καταπληκτικοί στη σκηνή, με την χημεία μεταξύ των μελών να είναι απίστευτη.

Για τρεις δεκαετίες, η παρέα των Chuck Billy, Eric Peterson, Alex Skolnick, Steve DiGiorgio και Gene Hoglan προσφέρει ανόθευτο και αγνό metal, χωρίς να δείχνει την παραμικρή διάθεση να κατεβάσει ταχύτητα. The Bay strikes back

50 χρόνια Judas Priest

Δίπλα σε αυτές τις 3 ημέρες, υπάρχει ήδη και η Παρασκευή 17 Ιουλίου, όταν οι κορυφαίοι Judas Priest θα μετατρέψουν το Κλειστό Φαλήρου σε… παράδεισο του headbanging, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής μιας μπάντας που καθόρισε όσο λίγες τον σκληρό ήχο.

Έχοντας ήδη ανακοινώσει headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα metal φεστιβάλ του κόσμου για το 2020, οι «metalgods» φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits.

Περισσότερα ονόματα για κάθε μέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic».

Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.

Εισιτήρια

Τιμές εισιτηρίων ανά ημέρα:

24/7 Slipknot + more tba

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 55 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 125 ευρώ.

13/6 Mercyful Fate + more tba

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 45 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ.

22/7 Sabaton, Amon Amarth, Testament + more tba

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 45 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 100 ευρώ.

17/7 Judas Priest + more tba

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια προς 100 ευρώ.

Πακέτα εισιτηρίων

2-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament) / η προπώληση ξεκινάει προς 90 ευρώ.

3-DAY METAL TICKET A (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ.

3-DAY METAL TICKET Β (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ

FULL METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest & more tba + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 150 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)