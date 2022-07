Οι Kaleo στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Οι Kaleo επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 οι Kaleo θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για μία ηλεκτρισμένη rock βραδιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Οι αγαπημένοι Ισλανδοί θα έχουν στις αποσκευές τους, τον πιο πρόσφατο δίσκο του συγκροτήματος κι όλα εκείνα τα τραγούδια που έκαναν το ελληνικό κοινό να τους λατρέψει.

To συγκρότημα σχηματίστηκε το 2012 στην ισλανδική πόλη Mosfellsbær και μέσα σε λίγα χρόνια είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη, με τους κριτικούς να υποκλίνονται στο ταλέντο των Kaleo και να μιλούν για ένα νέο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Συνδυάζοντας τις blues και rock ‘n’ roll επιρροές τους με την απόκοσμα μαγευτική και βαθιά ατμοσφαιρική μουσική παράδοση της χώρας τους, οι Kaleo έγιναν γρήγορα το next best thing στη rock μουσική βιομηχανία, με τη δημοτικότητά τους να ξεπερνά τα στενά όρια της Ισλανδίας.

Η κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, «Α/Β», συνοδεύτηκε με αποθεωτικές κριτικές, την ώρα που τα «Way Down We Go» και «I Can’t Go on Without You» γίνονταν ραδιοφωνικά, διαδικτυακά και streaming hits σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μετά από μία τριετή παγκοσμία περιοδεία και πολλά sold out shows σε μερικούς από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους του κόσμου, από το Λονδίνο μέχρι τη Μόσχα, οι Kaleo έγιναν μία από τις σημαντικότερες rock μπάντες του καιρού μας, η οποία εμφανίστηκε στις υψηλότερες θέσεις των μεγαλύτερων μουσικών φεστιβάλ.

Επικεφαλής του γκρουπ ήταν ο frontman και βασικός τραγουδοποιός των Kaleo, JJ Julius Son, με τη συγκλονιστική του φωνή να γίνεται το μουσικό χαλί που συνοδεύει τις μουσικές στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς.

Πολλοί ήταν λοιπόν αυτοί που περίμεναν με ανυπομονησία το επόμενο δισκογραφικό βήμα των Kaleo και έτσι λοιπόν το «Surface Sounds» που κυκλοφόρησε το 2021, τους αποζημίωσε και με το παραπάνω.

Πιο ώριμοι από ποτέ οι Kaleo δημιούργησαν ένα rock ‘n’ roll διαμάντι που θα λάμψει στις λίστες με τα καλύτερα albums όλης της χρονιάς.

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, οι Kaleo θα ανέβουν στην σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για να συναντήσουν τους χιλιάδες Έλληνες θαυμάστές τους, σε μία βραδιά που θα σημαδέψει το συναυλιακό καλοκαίρι. Μαζί τους θα είναι οι Belle Mt.

