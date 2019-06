Το «Happiness Begins» ανοίγει μία νέα σελίδα στη διαδρομή των Jonas Brothers.

Οι Jonas Brothers κυκλοφορούν από τη Republic Records / Universal Music ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ του 2019, το «Happiness Begins» που σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά τους με ολοκαίνουργιο υλικό μετά από 10 χρόνια.

Η επάνοδος του δημοφιλούς boy band έγινε πραγματικότητα με το single «Sucker», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100», αποτελώντας το πρώτο ντεμπούτο στην κορυφή τόσο για τους ίδιους τους Jonas Brothers όσο και ευρύτερα για ένα συγκρότημα αυτόν τον αιώνα.

Το «Sucker», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ, έχει γίνει summer anthem όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τις τελευταίες επτά εβδομάδες βρίσκεται στην πρώτη θέση των Pop Songs στις ΗΠΑ, το μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στην κορυφή από οποιοδήποτε τραγούδι φέτος.

Δεύτερος προάγγελος του «Happiness Begins» ήταν το single «Cool», που ανεβαίνει συνεχώς θέσεις στα charts.

«Πηγαίναμε σε κάθε ηχογράφηση ελπίζοντας να βάλουμε σε ένα μπουκάλι την ευτυχία και να την προσφέρουμε στον κόσμο», λέει ο Joe Jonas στο Apple Music για το νέο δίσκο του συγκροτήματος.

«Δεν γνωρίζαμε ότι αυτός θα ήταν βασικά ο τίτλος του άλμπουμ ή ότι το εξώφυλλο θα ήταν η οπτική αναπαράσταση αυτού που νιώθουμε, δηλαδή ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα όταν έχουμε ο ένας τον άλλον», συμπληρώνει.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Happiness Begins» έχει επιμεληθεί ο βραβευμένος με Grammy δημιουργός, παραγωγός και κεντρικός τραγουδιστής των OneRepublic, Ryan Tedder, ενώ ο Shellback έχει συνεισφέρει στο τραγούδι «Only Human» και ο Greg Kurstin στο «I Believe» και στο «Every Single Time».

Το «Happiness Begins» περιλαμβάνει 14 τραγούδια που αποτυπώνουν τον ολοκαίνουργιο ήχο της μπάντας και ανοίγουν μία νέα σελίδα στη διαδρομή των Jonas Brothers.

«Για εμάς αυτό το άλμπουμ αποτελεί αποκορύφωση των τελευταίων δέκα ετών και την ιστορία μας ως αδέλφια. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που κυκλοφορεί επίσημα! Ανυπομονούμε να το ακούσετε και να το τραγουδήσουμε μπροστά σε όλους τους οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο!», δηλώνουν ο Kevin, ο Joe και ο Nick.

«Υ.Γ.: Έχουμε πάει στο έτος 3000. Δεν έχουν αλλάξει πολλά, αλλά ζουν κάτω από το νερό», συμπληρώνουν με χιούμορ κάνοντας αναφορά στην αξέχαστη επιτυχία τους «Year 3000».

Το άλμπουμ περιέχει και δύο τρυφερές αφιερώσεις στις συζύγους δύο μελών των Jonas Brothers. Το τραγούδι «Hesitate» είναι μία ερωτική επιστολή του Joe Jonas στη Sophie Turner και το «I Believe» αναφέρεται στη σχέση του Nick Jonas με την Priyanka Chopra.

Επιπλέον οι Jonas Brothers παρουσίασαν το επίσημο ντοκιμαντέρ τους με τίτλο «Chasing Happiness», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα Amazon Studios, τη Philymack και τη Federal Films της Republic Records.

Το ντοκιμαντέρ είναι αποκλειστικά διαθέσιμο Amazon Prime Video και ακολουθεί την πορεία της μπάντας από τα πρώτα βήματά της μέχρι την τεράστια επιτυχία της, τη διάλυσή της και τελικά την επανένωση που περίμεναν όλοι.

Η επάνοδος των Jonas Brothers συμπληρώνεται με τη διοργάνωση της περιοδείας «Happiness Begins Tour» στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, με special guests την Bebe Rexha και τον Jordan McGraw.

Τέλος, το γκρουπ θα εκδώσει το Νοέμβριο του 2019 την αυτοβιογραφία του, η οποία τιτλοφορείται «Blood» και είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία.



Το tracklist του «Happiness Begins»:

1. Sucker

2. Cool

3. Only Human

4. I Believe

5. Used to Be

6. Every Single Time

7. Don’t Throw It Away

8. Love Her

9. Happy When I’m Sad

10. Trust

11. Strangers

12. Hesitate

13. Rollercoaster

14. Comeback