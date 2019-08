Ένα ευδιάθετο τραγούδι, ωδή στην αγάπη.

Οι HAIM κυκλοφορούν από τη Universal Music το νέο single «Summer Girl», το πρώτο τραγούδι τους μετά το άλμπουμ «Something To Tell You» του 2017.

Η Este, η Danielle και η Alana παρουσίασαν πρώτη φορά το «Summer Girl» σε μία sold-out συναυλία στο «Teragram Ballroom» του Λος Άντζελες στα μέσα Ιουλίου.

Η Danielle Haim εξομολογείται σε μία κατάθεση ψυχής ότι άρχισε να γράφει το τραγούδι όταν διαγνώστηκε με καρκίνο ο σύντροφός της.

«Ήμουν σε περιοδεία και ένιωθα σαν προσπαθώ σχεδόν τηλεπαθητικά να του στείλω θετική ενέργεια. Όποτε επέστρεφα σπίτι μετά τις συναυλίες, ήθελα να είμαι η δική του ηλιαχτίδα, το καλοκαίρι του όταν ένιωθε άσχημα, η ελπίδα όταν ένιωθε απεγνωσμένος», περιγράφει με συγκινητικό τρόπο.

Πηγή έμπνευσης του «Summer Girl» ήταν το «Walk On The Wild Side» (1972) του Lou Reed, σύμφωνα με όσα έγραψε το γκρουπ στο Twitter.

Το ιδιαίτερο αυτό τραγούδι οπτικοποιήθηκε με τη σκηνοθεσία του τακτικού συνεργάτη και φίλου των HAIM, τον υποψήφιο για 8 Όσκαρ, 5 BAFTA Awards και μία Χρυσή Σφαίρα Paul Thomas Anderson («Phantom Thread», «There Will Be Blood»), ο οποίος έχει συνεργαστεί με την τριάδα και στα music videos των τραγουδιών «Right Now», «Night So Long» και «Little of Your Love».

Οι HAIM επιμελήθηκαν την παραγωγή του «Summer Girl» μαζί με τον Rostam Batmanglij και την Ariel Rechtshaid.