Οι Guns N ‘Roses πάνε στο Super Bowl

Οι Guns N ‘Roses θα είναι στη σκηνή του Super Bowl 2020, αλλά όχι αυτή που στήνεται στο κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο του τελικού, αλλά του φεστιβάλ που οργανώνεται τις μέρες πριν το παιχνίδι.

Η εμφάνισή τους στο American Airlines Arena στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο πλαίσιο του Super Bowl Music Fest το οποίο προηγείται του μεγάλου τελικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου, είναι η πρώτη τους για την νέα χρονιά.

First show of 2020, see you at @SBMusicFest. Tickets on sale 12/9 pic.twitter.com/FtvjEdarWq

— Guns N' Roses (@gunsnroses) December 5, 2019