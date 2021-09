Οι Green Day κυκλοφορούν μία live διασκευή του «Rock and Roll All Nite» των KISS

Η ηχογράφηση αποτυπώνει την ενέργεια που αποπνέουν οι Green Day επί σκηνής.

Οι Green Day κυκλοφόρησαν μια ζωντανή διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Rock and Roll All Nite» των KISS από τη δεκαετία του ’70, το οποίο τραγουδούν συχνά στις συναυλίες τους.

Το αμερικανικό rock συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τη ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού για να γιορτάσει το τέλος του αμερικανικού σκέλους του «Hella Mega Tour», της κοινής περιοδείας του με τους Fall Out Boy και τους Weezer.

Η νέα εκτέλεση του νοσταλγικού τραγουδιού, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στις περισσότερες υπηρεσίες streaming, αποτυπώνει την ενέργεια που αποπνέουν οι Green Day επί σκηνής κατά την επιστροφή τους στη δράση μετά την περσινή αναβολή της περιοδείας «Hella Mega Tour» λόγω της πανδημίας.

«Η περιοδεία “Hella Mega Tour” μπορεί να έχει τελειώσει (προς το παρόν), αλλά θα συνεχίσουμε να σας τρελαίνουμε με το “Rock and Roll All Nite (Live From Hella Mega)”. Γι’ αυτό και κυκλοφορούμε τη live εκδοχή του εδώ και τώρα!!», έγραψαν οι Green Day στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η περιοδεία «Hella Mega Tour» των τριών συγκροτημάτων θα συνεχιστεί στην Ευρώπη το καλοκαίρι 2022.

Το «Rock and Roll All Nite», βασικό κομμάτι των jukebox εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, συμπεριλήφθηκε στην αρχική εκδοχή του στο άλμπουμ «Dressed To Kill» των KISS που κυκλοφόρησε το 1975.

Οι Green Day παρουσίασαν τη διασκευή τους για το «Rock and Roll All Nite» στην έναρξη της περιοδείας «Hella Mega Tour» στο Arlington του Τέξας.

Αμέσως μετά, ο Gene Simmons και ο Paul Stanley των KISS έδωσαν και οι δύο μέσω tweet την έγκρισή τους για τη διασκευή των συναδέλφων τους, που έχουν ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame.