Οι Everything But the Girl επιστέφουν μετά από 24 χρόνια με το ‘Fuse’

Οι Everything But The Girl ανακοινώνουν το νέο τους άλμπουμ “Fuse” και μας δίνουν το πρώτο single “Nothing Left To Lose”.

Το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου είναι το πρώτο μετά από 24 χρόνια και ηχογραφήθηκε κρυφά μεταξύ του σπιτιού και του στούντιο του ντουο στο Bath, μαζί με τον φίλο και ηχολήπτη Bruno Ellingham.

Λίγες μέρες μετά το teaser στα social media οι Everything But The Girl επιστρέφουν με τις πρώτες λεπτομέρειες για το Fuse, το νέο στούντιο άλμπουμ μετά από 24 χρόνια. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Απριλίου, ενώ το συγκρότημα κυκλοφόρησε ήδη το πρώτο single – και το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου από τα 10 τραγούδια στο σύνολο – Nothing left to lose, συνοδευόμενο με το βίντεο από τον σκηνοθέτη Charlie Di Placido (Kojey Radical, Jungle).

Ηχογραφημένο και σε παραγωγή από τον Ben Watt και τη Tracey Thorn την άνοιξη-καλοκαίρι του 2021, το Fuse είναι μια σύγχρονη αναπαράσταση της λαμπρής ηλεκτρονικής ψυχής που πρωτοστάτησε το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τα γεμάτα με πλούσια υφή φωνητικά της Thorn, βρίσκονται για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή των μελωδιών του Watt.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, ο ήχος του νέου άλμπουμ ήταν το τελευταίο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας όταν ξεκινήσαμε το έργο τον Μάρτιο του 2021 – λέει η Tracey – φυσικά γνωρίζαμε τις πιέσεις που θα έφερνε μια τέτοια πολυαναμενόμενη επιστροφή, οπότε προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε με ένα πνεύμα ανοιχτόμυαλης παιχνιδιάρικης διάθεσης, αβέβαιης κατεύθυνσης, δεκτικές στην επινοητικότητα».

Το album ηχογραφήθηκε κρυφά στο σπίτι τους και σε ένα μικρό studio δίπλα στο ποτάμι έξω από το Bath της Αγγλίας με τον φίλο τους και engineer, Bruno Ellingham πίσω από αυτή τη δουλειά. Για τους πρώτους δύο μήνες, το όνομα του καλλιτέχνη στα αρχεία του άλμπουμ ήταν απλώς TREN (Tracey and Ben). Όμως όσο η αυτοπεποίθηση τους μεγάλωνε, τόσο αυξανόταν η ορμή και ο ρυθμός του άλμπουμ, με αποκορύφωμα τη συγγραφή και τη δημιουργία των επόμενων κομματιών, όπως το νέο single Nothing left to lose και Caution to the wind. Όπως είπε ο Ben:

«Ήταν συναρπαστικό. Αναπτύχθηκε ένας φυσικός δυναμισμός. Μιλήσαμε συνοπτικά, και συν-γράψαμε ενστικτωδώς. Έγινε κάτι περισσότερο από το άθροισμα των δύο εαυτών μας. Απλώς έγινε Everything But The Girl από μόνο του».

Everything But the Girl – ‘Fuse’ / Tracklist:

1. Nothing Left To Lose

2. Run a Red Light

3. Caution to the Wind

4. When You Mess Up

5. Time and Time Again

6. No One Knows We’re Dancing

7. Lost

8. Forever

9. Interior Space

10. Karaoke

Οι Everything But The Girl δημιουργήθηκαν το 1982, βρέθηκαν στο top40 του UK Chart με το εκπληκτικό «Missing» το 1995, ενώ το remix του Todd Terry είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά της χορευτικής μουσικής.

Το δίδυμο ήταν επίσης υποψήφιο για τα βραβεία MTV, EMA και Ivor Novello. Κυκλοφόρησαν έντεκα στούντιο άλμπουμ μαζί με συνεργασίες με τους Massive Attack, με τελευταίο τους στούντιο άλμπουμ το, «Temperamental», που κυκλοφόρησε το 1999.