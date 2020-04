Οι DJs From Mars παρουσιάζουν ένα Megamashup που πρέπει ν’ ακούσεις

The Best Of EDM 2010 – 2020



Το δυναμικό DJs ντούο των Ιταλών DJs From Mars, γνωστό για τα mash ups που δημιουργεί και στο να μετατρέπει τις επιτυχίες του chart σε EDM bangers όπως κανένας άλλος επιστρέφει για μας ανεβάσει την διάθεση μέσα στην καραντίνα. Οι δημιουργοί μεγάλων mashups παρουσιάζουν ότι καλύτερο έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Ένα megamix με 60 τραγούδια που μέσα σε 9 λεπτά μας ταξιδεύει, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος – The Best Of EDM 2010 – 2020, στα πάρτι και στα μεγάλα φεστιβάλ που ζήσαμε, άλλοι από κοντά, άλλοι μέσα από κάποιο livestream, τα τελευταία 10 χρόνια.

Όπως οι ίδιοι οι DJs From Mars αναφέρουν στο μήνυμα που ανοίγει το video, κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα και με την ελπίδα πως όλα θα επιστρέψουν σύντομα στην κανονικότητα μας ζητάνε να μείνουμε ασφαλής.

Όλοι μας αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτή η δοκιμασία άλλαζε τις ζωές μας. Σαν DJs μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό που ξέρουμε καλύτερα, μουσική. Έτσι δημιουργήσαμε ένα mashup για να θυμηθούμε τα τελευταία 10 χρόνια από πάρτι,φεστιβάλ, καλή μουσική και καλά vibes. Ελπίζουμε όλα να επανέλθουν στην κανονικότητα σύντομα. Εν τω μεταξύ, μείνετε ασφαλής και απολαύστε το The Best Of EDM 2010 – 2020 Megamashup.

Το The Best Of EDM 2010 – 2020 Megamashup είναι διαθέσιμο και για downlad και φυσικά μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Tracklist:

– Swedish House Mafia – One

– Calvin Harris – Feel So Close

– Icona Pop feat. Charli XCX – I Love It

– Hardwell – Spaceman

– Afrojack feat. Eva Simons – Take Over Control

– Avicii vs Nicky Romero – I Could Be The One

– Avicii – Levels

– Krewella – Alive

– Bingo Players – Rattle

– Tiësto & KSHMR feat. Vassy – Secrets

– Dimitri Vegas & Like Mike Vs Moguai – Mammoth

– Garmiani – Bomb A Drop

– Sandro Silva & Quintino – Epic

– TJR & VINAI – Bounce Generation

– Dimitri Vegas & Like Mike Vs Martin Garrix – Tremor

– Benny Benassi feat. Gary Go – Cinema

– Nicky Romero – Toulouse

– DJ Snake & Lil Jon – Turn Down for What

– Nari & Milani – Atom

– Steve Angello – Knas

– David Guetta & Showtek ft.Vassy – Bad

– Skrillex feat. Sirah – Bangarang

– Deorro – Five Hours

– Laidback Luke & Twoloud – Fcukin Beats

– Knife Party – Internet Friends

– The Chainsmokers – #Selfie

– Dada Life – Kick Out The Epic Motherf**ker

– Jauz and Ephwurd – Rock The Party

– Kid Cudi – Pursuit Of Happiness (Steve Aoki Remix)

– Marshmello – Alone

– Tujamo & Plastik Funk – Who

– Zhu – Faded

– Oliver Heldens – Gecko

– Martin Garrix – Animals

– Armin van Buuren vs Vini Vici feat. Hilight Tribe – Great Spirit

– Chocolate Puma & Firebeatz – Blackout

– The Chainsmokers feat. Halsey – Closer

– Deadmau5 feat. Gerard Way – Professional Griefers

– Valentino Khan – Deep Down Low

– Armin Van Buuren – Blah Blah Blah

– Eric Prydz – Opus

– Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know

– Zedd feat. Foxes – Clarity

– Ivan Gough & Feenixpawl ft. Georgi Kay – In My Mind (Axwell Mix)

– Tiësto & Don Diablo feat. Thomas Troelsen – Chemicals

– Otto Knows – Million Voices

– Swedish House Mafia ft. John Martin – Don’t You Worry Child

– David Guetta feat. Sia – Titanium

– Sebastian Ingrosso & Alesso – Calling

– Avicii feat. Aloe Blacc – Wake Me Up

– Porter Robinson & Madeon – Shelter

– Camelphat & Elderbrook – Cola

– David Guetta & Morten- Never Be Alone

– Galantis – Runaway (U And I)

– Tiësto – Red Lights

– Avicii feat. Aloe Blacc – SOS

– Meduza feat. Goodboys – Piece Of Your Heart

– Fisher – Losing It

– Alan Walker – Faded

– Major Lazer & DJ Snake feat. MØ – Lean On

Δες και αυτό:΅