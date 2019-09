Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Zendaya και ο συμπρωταγωνιστής της Jacob Elordi στην τηλεοπτική σειρά «Euphoria» του HBO απόλαυσαν λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης στην Ελλάδα.

Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί κράτησαν μυστικές τις στιγμές των διακοπών τους και δεν μοιράστηκαν κάποιο στιγμιότυπο, ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατάφεραν έπειτα από επίμονη έρευνα να ανακαλύψουν φωτογραφίες τους επί ελληνικού εδάφους.

Μάλιστα κατέληξαν στο επισφαλές συμπέρασμα ότι η 23χρονη Αμερικανίδα και ο 22χρονος Αυστραλός είναι πιθανό να διατηρούν δεσμό.

Η φωτογραφία ενός άνδρα στον Παρθενώνα δεν είχε φόντο μόνο το ιστορικό μνημείο αλλά και τη Zendaya με τον Jacob Elordi, να περπατούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Jacob and zendaya together in Greece for her birthday ahfjajdjaj yaaaaass WE LOVE A MATCHING COUPLE lol pic.twitter.com/OL19Rii6GJ

— 𝙹𝚎𝚜𝚜 (@baddbyee) August 30, 2019