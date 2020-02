Οι Deep Purple ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Whoosh!»

Θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου.

Όταν το 2017 οι Deep Purple κυκλοφόρησαν το inFinite, υπαινίχθηκαν ότι πιθανόν να ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ. Αλλά δεν ήταν έτσι. Το βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ. Ονομάζεται «Whoosh!» και θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου.

«Deep Purple is putting the Deep back into Purple», ήταν το ημι-αστείο μότο στο στούντιο που μετά τα πρώτα τραγούδια έκανε σαφές ότι οι Purple ήταν στο δρόμο για τη δημιουργία ενός άλμπουμ.

Στη παραγωγή του άλμπουμ, όπως και στο προηγούμενο, αλλά και το «Now What?!» του 2013 είναι ο Bob Ezrin, ο άνθρωπος πίσω από τους ήχους του The Wall των Pink Floyd, του School’s Out του Alice Cooper, του Berlin του Lou Reed.

Ο παραγωγός κάλεσε το συγκρότημα στο Νάσβιλ για να ηχογραφήσουν το δίσκο που θα είναι διαθέσιμο και σε μια limited edition με ένα DVD το οποίο θα περιέχει μια ώρα του Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation και όλη τη συναυλία στο Hellfest του 2017. Θα είναι επίσης διαθέσιμο σε έκδοση 2LP+DVD, σε limited boxset αλλά και ψηφιακά.

«Έχουμε συμπεριλάβει όλα όσα έκαναν ολόκληρη τη μπάντα να χαμογελά, συμπεριλαμβανομένου του Bob Ezrin. Πάντα απολαμβάναμε να κάνουμε μουσική και να έχουμε την απίστευτη πολυτέλεια ενός πιστού κοινού», δήλωσε ο κιθαρίστας Steve Morse.

Το «Whoosh!» θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και θα περιέχει 13 τραγούδια. Λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο 6 Ιουνίου οι Deep Purple θα είναι στην Ελλάδα και το Rockwave Festival. Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Track list:

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We’re All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep