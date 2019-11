Οι City of the Sun κυκλοφορούν το single «La Luz» και έρχονται Ελλάδα για live εμφανίσεις

Το post-rock τρίο από τη Νέα Υόρκη παρουσιάζει το νέο του single.

Το συγκρότημα City of the Sun κυκλοφορεί το νέο τραγούδι με τίτλο «La Luz» μαζί με το video clip του.

Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τριμελές συγκρότημα που αναμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Σχηματίστηκαν το 2011 από τον κιθαρίστα John Pita και αποτελούνται επίσης από τον Avi Snow (κιθάρα) και τον Zach Para (κρουστά).

Έχοντας αναπτυχθεί μουσικά και καλλιτεχνικά ως μουσικοί δρόμου στη γενέτειρά τους, τη Νέα Υόρκη, έλαβαν για πρώτη φορά αναγνώριση και προσοχή από ένα μεγαλύτερο κοινό, παίζοντας σε ένα συνέδριο του TED το 2013.

Από τότε, οι City of the Sun έχουν εμφανιστεί ως επικεφαλής και έχουν πραγματοποιήσει sold-out shows σε σημαντικούς χώρους της Νέας Υόρκης, όπως το Gramercy Theater και το Brooklyn Bowl και έπαιξαν σε μουσικά φεστιβάλ – ορόσημα, όπως τα SXSW, Firefly, CMJ και το φεστιβάλ του CBGB μεταξύ άλλων.

Το 2016 οι City of the Sun κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο LP τους «To the Sun and All the Cities in Between», φτάνοντας στη θέση #12 του chart για τα Jazz Albums στο «Billboard».

Το single «Everything» ανέβηκε στο θέση #2 του αμερικανικού Viral 50 chart στο Spotify και στη θέση #5 του Global Viral Chart της ίδιας πλατφόρμας, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια αναπαραγωγές μέχρι σήμερα.

Οι City of the Sun επιστρέφουν στην Ελλάδα για 9 συναυλίες, για να μας μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές ερμηνείες τους. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου θα εμφανιστούν Αθήνα και στο «Gagarin 205».

Οι εμφανίσεις των City of the Sun στην Ελλάδα

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου: Ηράκλειο – Cine Studio

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου: Χανιά – Bras Des Freres

Σάββατο 23 Νοεμβρίου: Αθήνα – Gagarin 205

Κυριακή 24 Νοεμβρίου: Πάτρα – Ghetto

Τρίτη 26 Νοεμβρίου: Ιωάννινα – Πολυχώρος Αγορά

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου: Καρδίτσα – Blues Bar

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου: Βόλος – Cafe Santan

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου: Λάρισα – Nevermind

Σάββατο 30 Νοεμβρίου: Θεσσαλονίκη – We