Οι Chris Cutler, Fred Frith και John Greaves των θρυλικών Henry Cow σε μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα στις 24 Μαΐου!

Στις 24 Μαΐου 2020 οι Chris Cutler, Fred Frith και John Greaves των θρύλων του avant-garde rock, Henry Cow, θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα στο Underflow Record Store & Art Gallery (Καλλιρρόης 39).

Ο Chris Cutler (drums) πριν ενταχθεί στους Henry Cow, ίδρυσε τους Ottawa Music Company, μια 22μελή rock ορχήστρα. Ακολούθως ήταν συνιδρυτής σε διάφορα διεθνή συγκροτήματα: Art Bears, News from Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, p53 και The Science Group και διετέλεσε επίσης μόνιμο μέλος των Αμερικανικών συγκροτημάτων Pere Ubu, Hail και The Wooden Birds. Θεωρείται ο ιθύνων νους του κινήματος Rock In Opposition (RIO) και έχει χαρακτηρίσει δημόσια punk rock συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols ως “money hoovers” (δηλαδή «ηλεκτρικές σκούπες που ρουφούσαν λεφτά»).

Ο John Greaves (μπάσο), εκτός από τους Henry Cow, ήταν μέλος των Soft Heap, National Health και έχει συνεργαστεί και με τους Brian Eno, Robert Wyatt, Penguinj Cafe orchestra, Carla Bley και Michael Mantler. Το 2018, κυκλοφόρησε το album “Life Size” με καλεσμένους μεταξύ άλλων τους Zeena Parkins, Jakko Jakszyk (King Crimson) και Annie Barbazza.

Ο Fred Frith (κιθάρα) πέρα από τους Henry Cow, έχει διατελέσει μέλος των Art Bears, Massacre, Skeleton Crew και έχει συνεργαστεί με τους Robert Wyatt (παίζει στο ιστορικό “Rock Bottom” album του), Nick Mason, Syd Barrett, Mike Oldfield, The Residents, John Zorn και Bill Laswell. Διαβάστε εδώ στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Hit Channel.

Μείνετε συντονισμένοι στο Hit Channel για νεότερα.