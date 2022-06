Οι BTS θα προχωρήσουν σε «επ’ αόριστον διάλειμμα»

Τα μέλη των BTS θα επικεντρωθούν στις προσωπικές καριέρες τους.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία της τριπλής συλλογής «Proof», με την οποία γιόρτασαν τα εννέα χρόνια της πορείας του ως συγκρότημα, οι BTS σόκαραν τους θαυμαστές τους την Τρίτη 14 Ιουνίου με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι θα προχωρήσουν σε «επ’ αόριστον διάλειμμα» για να πάρουν χρόνο να επικεντρωθούν σε σόλο εγχειρήματα.

Η αποκάλυψη έγινε από το επταμελές boy band ήρθε περίπου 20 λεπτά μετά από την έναρξη ενός δείπνου για τους ετήσιους εορτασμούς «FESTA», κατά τη διάρκεια του οποίου οι RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V και Jungkook κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι και έκαναν αστεία ενώ αποφάσιζαν τι θα πιουν, πείραζαν παιχνιδιάρικα ο ένας τον άλλον και αναλογίστηκαν την πορεία τους.

«Πάμε σε διάλειμμα τώρα», δήλωσε σε ανύποπτο χρόνο ο Suga, χωρίς να έχει συγκεκριμένη αφορμή και οι τόνοι της συζήτησης έγιναν ξαφνικά πιο σοβαροί. «Να μιλήσουμε για το γιατί δεν κάνουμε το FESTA ή δεν φτιάχνουμε περιεχόμενο;» συνέχισε.

«Μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό;» ρώτησε ο RM.

«Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για την κατεύθυνση που παίρνουμε», τόνισε ο Suga. Και αφού το ανέφερε ο Suga, ο RM αισθάνθηκε ελεύθερος να μιλήσει για το διάλειμμα στο οποίο θα οποίο θα προχvρήσουν οι BTS μετά τους φρενήρεις ρυθμούς που ακολουθούν ασταμάτητα από τη δημιουργία τους το 2013.

«Το γεγονός ότι συγκεντρωθήκαμε έτσι σήμερα και γυρίσαμε περιεχόμενο, με κάνει να χαίρομαι που είμαστε οι BTS. Τι θα έκανα αν δεν ήμασταν BTS;» αναρωτήθηκε ο RM. «Με έκανε να σκεφτώ ότι είμαι ευτυχισμένος και μόνο που είμαστε μαζί. Ξεκίνησα τη μουσική και έγινα BTS επειδή είχα ένα μήνυμα για τον κόσμο», πρόσθεσε και είπε ότι δεν ήξερε τι θα έκανε όταν το γκρουπ κυκλοφόρησε το «On», το δεύτερο single από το άλμπουμ «Map of the Soul: 7» του 2020.

Αλλά τότε η πανδημία του COVID-19 σταμάτησε τα πάντα και οι BTS επικεντρώθηκαν στην ηχογράφηση νέων singles, συμπεριλαμβανομένων των No. 1 επιτυχιών τους «Dynamite», «Butter», «Permission To Dance» και «Life Goes On» και, όπως συνειδητοποίησε ο RM, «το συγκρότημα έχει σίγουρα αλλάξει».

«Πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχουμε αλλάξει», τόνισε ο RM, καθώς τα υπόλοιπα μέλη των BTS τον κοιτούσαν με σαφώς πιο σοβαρό ύφος απ’ ό,τι στο προηγούμενο μέρος του εορταστικού δείπνου.

«Για εμένα, ήταν σαν το συγκρότημα των BTS να ήταν στα χέρια μου μέχρι το “On” και το “Dynamite”, αλλά μετά το “Butter” και το “Permission to Dance”, δεν ήξερα πια τι είδους συγκρότημα ήμασταν», σχολίασε ο RM και υποστήριξε ότι κάθε φορά που γράφει στίχους και τραγούδια, η ιστορία και το μήνυμα που θέλει να διαδώσει είναι πολύ σημαντικά, «αλλά έμοιαζε σαν να είχε χαθεί αυτό τώρα». «Δεν ξέρω τι είδους ιστορία πρέπει να πω τώρα».

Ο RM σημείωσε ότι πάντα πίστευε πως οι BTS ήταν διαφορετικοί από τα άλλα συγκροτήματα, αλλά υποστήριξε ότι το «πρόβλημα» με την K-pop και το σύστημα των ειδώλων είναι ότι «δεν σου δίνουν χρόνο να ωριμάσεις». «Πρέπει να συνεχίσεις να συνεχίζεις να δημιουργείς μουσική και να συνεχίσεις να κάνεις κάτι», είπε και περιέγραψε ότι σηκώνεται κάθε πρωί και κάνει το μακιγιάζ του, νιώθοντας ότι δεν έχει καθόλου χρόνο για να ωριμάσει.

«Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική και τη δουλειά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει αλλάξει και «ως άνθρωπος» την τελευταία δεκαετία. «Οπότε πρέπει να σκεφτώ και να έχω λίγο χρόνο μόνος μου και τότε αυτές οι σκέψεις θα μπορέσουν να ωριμάσουν σε κάτι μοναδικά δικό μου», συνέχισε.

Το ARMY, φυσικά, είναι η πρώτη σκέψη των BTS, με τον Jimin να λέει: «Δεν μπορούμε να μην σκεφτόμαστε τους οπαδούς μας ό,τι και να γίνει. Θέλουμε να είμαστε οι καλλιτέχνες που τους θυμούνται οι θαυμαστές τους. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε σχετικά με πώς θέλει ο καθένας μας να μείνει στη μνήμη των θαυμαστών του ως καλλιτέχνης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που περνάμε μία δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας και αυτό είναι μία εξαντλητική και μακρά διαδικασία».

Ο J-Hope έδωσε στους θαυμαστές των BTS την ελπίδα ότι αυτό σίγουρα δεν σημαίνει το τέλος του συγκροτήματος. «Νομίζω ότι η αλλαγή είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό για τους BTS να ξεκινήσουμε το δεύτερο κεφάλαιό μας», σχολίασε.

Στην αρχή του βίντεο αναφέρεται η δήλωση: «Δεν έχει σενάριο! Δεν είναι σκηνοθετημένο! Είναι όλη η ειλικρίνεια των BTS για το ARMY, από το ARMY, για το ARMY».

Ένας εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο Billboard ότι παρά το διάλειμμα, «οι BTS θα συνεχίσουν να είναι ενεργοί σε διαφορετικές καταστάσεις, όπως η δημιουργία σόλο έργων».

Το 2019, το συγκρότημα έκανε ένα πολύμηνο διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας, για το οποίο αναφέρθηκε τότε ότι ήταν μία «ευκαιρία για τα μέλη των BTS, τα οποία εργάζονται ακατάπαυστα για τον στόχο τους από το ντεμπούτο τους, να επαναφορτιστούν και να προετοιμαστούν για να εμφανιστούν εκ νέου ως μουσικοί και δημιουργοί».

Οι BTS προχώρησαν επίσης μία «παρατεταμένη περίοδο ξεκούρασης» στα τέλη του 2021 που είχε σκοπό να τους επιτρέψει να «εμπνευστούν εκ νέου και να γεμίσουν με δημιουργική ενέργεια», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η BigHit Music.

Και τα επτά μέλη των BTS έχουν κυκλοφορήσει σόλο τραγούδια κατά τη διάρκεια της διαδρομής του συγκροτήματος και στο δείπνο ανέφεραν ότι όλοι τους βρίσκονται στη διαδικασία ηχογράφησης σόλο τραγουδιών. Ο J-Hope φαίνεται ότι θα είναι ο πρώτος που θα κάνει το πρώτο μεγάλο σόλο βήμα μετά τους BTS με την εμφάνισή του ως επικεφαλής στο αμερικανικό φεστιβάλ «Lollapalooza» τον επόμενο μήνα.