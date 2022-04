Οι BTS προσπερνούν την ήττα στα Grammy 2022: «Γιατί να ασχοληθούμε με αυτό;»

Οι BTS μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το γεγονός ότι δεν κέρδισαν το βραβείο για το οποίο ήταν υποψήφιοι στα Βραβεία Grammy 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, οι BTS ήταν υποψήφιοι στα Grammy 2022 στο Λας Βέγκας για το βραβείο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο/Συγκρότημα για την επιτυχία τους «Butter», την οποία παρουσίασαν ζωντανά στη σκηνή της διοργάνωσης. Ωστόσο, το βραβείο απονεμήθηκε τελικά στην Doja Cat και στη SZA για το «Kiss Me More».

Οι BTS μίλησαν για τα Βραβεία Grammy 2022 κατά τη διάρκεια μιας από τις δύο πρώτες συναυλίες που έδωσαν στο «Allegiant Stadium» του Λας Βέγκας στις 8 και 9 Απριλίου.

«Παιδιά, ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί θόρυβοι εκεί έξω σχετικά με τα Grammy και την ίδια την ομάδα. Αλλά, ξέρετε… Γιατί να δώσουμε σημασία σε αυτό;», είπε RM ο στο κοινό. «Δεν ήρθαμε στο Λας Βέγκας για τα Grammy. Ήρθαμε στο Λας Βέγκας για τους ARMYs», πρόσθεσε ο επικεφαλής των BTS.

«Τα ρεκόρ, οι τίτλοι, τα επιτεύγματα, τα τρόπαια. Είναι πραγματικά σημαντικά, αλλά δεν ήταν αυτό το πρώτο πράγμα – ο πρώτος λόγος – για τον οποίο ξεκινήσαμε όλα αυτά τα πράγματα», συνέχισε. «Σας αγαπώ, και αφήστε τους haters να μισούν και αφήστε τους lovers να αγαπούν. Σας αγαπώ τόσο πολύ», κατέληξε.

Τις σκέψεις τους για τα Grammy 2022 μοιράστηκαν και αρκετά άλλα μέλη του συγκροτήματος.

«Περίμενα τόσο πολύ να κερδίσουμε ένα Grammy που πραγματικά απογοητεύτηκα», παραδέχτηκε ο Jimin, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Ως Κορεάτης, ήμουν περίεργος για το πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η μουσική μας και σκέφτηκα ότι θα ήταν μία ανταμοιβή για τους θαυμαστές μας αν λαμβάναμε ένα βραβείο», εξήγησε.

Ο J-Hope πρόσθεσε επίσης ότι ήταν «λυπηρό», ενώ ο Jin, το μεγαλύτερο μέλος των BTS, έστρεψε τις ελπίδες του στο μέλλον.

«Αυτή η χρονιά δεν θα είναι η τελευταία ευκαιρία μας, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε όποτε θέλουμε στο μέλλον. Έτσι, θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε», σημείωσε.

Οι BTS πρόκειται να πραγματοποιήσουν άλλες δύο συναυλίες στο «Allegiant Stadium» του Λας Βέγκας στις 15 και 16 Απριλίου. Οι συναυλίες θα μεταδοθούν επίσης ζωντανά στο κοντινό «MGM Grand Garden Arena» σε μία εκδήλωση που έχει ονομαστεί «live play».

"let the haters hate. let the lovers love"- kim namjoon pic.twitter.com/lJzQWzw7EO

