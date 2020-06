Οι BTS καταδικάζουν τη βία και τις φυλετικές διακρίσεις

Οι BTS δήλωσαν τη στήριξη τους στο κίνημα Black Lives Matter.

Τα μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop σκηνής εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη μαύρη κοινότητα εν μέσω διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο για την εξάλειψη της αστυνομικής βίας και της φυλετικής αδικίας.

Μέσω δήλωσης που ανάρτησαν στον επίσημο λογαριασμό του γκρουπ στο Twitter, οι Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook καταδίκασαν απερίφραστα τις φυλετικές διακρίσεις.

«Είμαστε εναντίον των φυλετικών διακρίσεων. Καταδικάζουμε τη βία. Εσείς, εγώ και όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας σέβονται. Θα αναλάβουμε δράση μαζί», έγραψαν, προσθέτοντας την ετικέτα «Οι ζωές των μαύρων έχουν αξία».

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.

We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter

— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020