Οι BTS ανοίγουν pop-up διαδικτυακό κατάστημα

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με προϊόντα βασισμένα στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7» ανοίγουν οι BTS.

Οι θαυμαστές των BTS θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους από προϊόντα του αγαπημένου τους συγκροτήματος, καθώς οι αστέρες της K-pop λανσάρουν ένα νέο pop-up διαδικτυακό κατάστημα.

Το κατάστημα ονομάζεται «BTS Pop-Up: Map of the Soul» και θα περιλαμβάνει 300 διαφορετικά προϊόντα βασισμένα σε concepts από το τέταρτο άλμπουμ του boy band, το «Map of the Soul: 7», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

Μεταξύ των προϊόντων που θα διατεθούν προς πώληση είναι είδη ρουχισμού, είδη οικιακής χρήσης, χαρτικά και προϊόντα που έχουν συγκεκριμένα θέματα γύρω από τα B-sides τραγουδιών του άλμπουμ.

Το pop-up ηλεκτρονικό κατάστημα των BTS θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 23 Οκτωβρίου από την Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα είναι προσβάσιμο στο κοινό από Ευρώπη, Ασία και Ιαπωνία από τις 14 Νοεμβρίου.

Η πανδημία δεν μπορεί να σταματήσει τους BTS, καθώς αναμένεται να ανοίξουν και φυσικά pop-up καταστήματα στη Σεούλ, στο Τόκιο και στη Σιγκαπούρη.

Σε κάθε κατάστημα θα υπάρχει μια κύρια αίθουσα όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να αγοράσουν μερικά από τα προϊόντα του συγκροτήματος, ενώ θα υπάρχουν ζώνες που θα προσφέρουν εμπνευσμένες από τα τραγούδια και τα βίντεο του άλμπουμ «Map of the Soul: 7».

Ωστόσο η είσοδος στα φυσικά καταστήματα θα γίνεται μόνο με κράτηση, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.