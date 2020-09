Οι BTS ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)»

Το νέο άλμπουμ των BTS αναμένεται να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση από το single «Dynamite».

Οι BTS, το συγκρότημα της K-pop σκηνής με τους πιστούς θαυμαστές σε όλους τον κόσμο, ανακοινώνουν τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ τους.

«Σε πείσμα αυτής της νέας κανονικότητας, η ζωή μας συνεχίζεται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας του boy band, της Big Hit Entertainment.

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των BTS θα έχει τον τίτλο «BE (Deluxe Edition)» και θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου. Η ψηφιακή προ-παραγγελία ξεκινά από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

«Αυτό το άλμπουμ γίνεται πιο ιδιαίτερο με την άμεση συμμετοχή των BTS, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ιδέα, στη σύνθεση και στο σχεδιασμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το κοινό πρόκειται να ανακαλύψει κατά μήκος του επερχόμενου άλμπουμ «τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους βαθύτερους στοχασμούς των BTS, βιώνοντας παράλληλα ένα ολοένα πιο πλούσιο μουσικό φάσμα».

Προπομπός του άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)» είναι το single «Dynamite», το πρώτο τραγούδι του γκρουπ στα αγγλικά, που κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου για να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το «Dynamite» συνέτριψε το ρεκόρ για το video που συγκεντρώνει τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες στο YouTube, ξεπερνώντας τα 101,1 εκατομμύρια views, ενώ σηματοδότησε και το πρώτο τραγούδι από όνομα της K-pop σκηνής που κυριαρχεί στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, παραμένοντας μάλιστα για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή.

Το άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)» θα διαδεχθεί για το επταμελές συγκρότημα το «Map of the Soul: 7» που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2020, κάνοντας ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200. Το «Map of the Soul: 7» έγινε επίσης το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της Νότιας Κορέας, καθώς κατέγραψε πάνω από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις αντιτύπων στη χώρα τις πρώτες εννέα ημέρες της κυκλοφορίας του.

Να σημειωθεί ότι το συγκρότημα παρουσίασε τον Ιούλιο το «Map of the Soul: 7 – The Journey», ένα άλμπουμ με ιαπωνικές εκδοχές των τραγουδιών του, αλλά και νέα τραγούδια όπως το «Stay Gold».

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους οι BTS παραδέχθηκαν ότι το νέο άλμπουμ τους θα είναι διαφορετικό από το «Dynamite»: «Θα είναι λίγο διαφορετικό από το single, γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι», είπε ο RM στο ραδιοφωνικό σταθμό KIIS FM.