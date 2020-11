Οι Bon Jovi παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους μέσω Facebook

Οι Bon Jovi τραγουδούν πρώτη φορά ζωντανά το νέο άλμπουμ τους.

Ο Bon Jovi παρουσιάζουν ένα concert film με τον τίτλο «On A Night Like This – Bοn Jοvi 2020».

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο Facebook την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που το κορυφαίο συγκρότημα της ροκ θα τραγουδήσει ζωντανά το νέο άλμπουμ του «2020», το οποίο κυκλοφόρησε από την Island Records / Universal Music στις αρχές του Οκτωβρίου.

Τα γυρίσματα για το φιλμ έγινε στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ένα σύντομο απόσπασμα από το «On A Night Like This» που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρακολουθούμε την μπάντα να παίζει το κομμάτι «Limitless» από το άλμπουμ «2020», ενώ βλέπουμε και τον Jon Bon Jovi να υποβάλλεται τεστ για τον COVID-19.

Σε ώρα Ελλάδας, το «On A Night Like This» θα μεταδοθεί μέσα από τη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook στη 1 μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Στις 5 Δεκεμβρίου οι Bon Jovi θα συμμετάσχουν στη φιλανθρωπική συναυλία «Play On: Celebrating the Power of Music to Make Change», στην οποία θα λάβουν μέρος επίσης η Maren Morris και ο Snoop Dogg.

«Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσει κανείς πώς ήταν η ζωή μεταξύ του Μαρτίου και Σεπτεμβρίου του 2020», δήλωσε ο Jon Bon Jovi πρόσφατα στο Rolling Stone σε συνέντευξη που έδωσε για το νέο άλμπουμ της μπάντας του.

«Νομίζω ότι ζούμε ξανά την Ισπανική Γρίπη. Αλλά κανένας από εμάς, εσείς, εγώ ή οι γονείς μας δεν ζούσαν πριν από 100 χρόνια. Αυτή είναι λοιπόν η ίδια στιγμή για εμάς», είπε.