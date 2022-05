Οι Bon Entendeur ζωντανά στο Ωδείο Αθηνών – Μαζί τους η K.atou και ο DJ Snatch

Οι Γάλλοι Bon Entendeur θα εμφανιστούν την Παρασκευή 6 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Minuit Tour». Ένα αξέχαστο πάρτι γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής με ευφάνταστες διασκευές των ‘60s και των ‘70s.

Οι Bon Entendeur είναι ένα project που γεννήθηκε από τη συνεργασία τριών φίλων, των Arnaud Bonet, Pierre Della Monica και Nicolas Boisseleau, που τους συνδέουν το πάθος τους για τη μουσική, την αισθητική και η αγάπη τους για τη γαλλική κουλτούρα.

Έκαναν το ντεμπούτο τους με το «Aller-Retour», που κυκλοφόρησε το 2019, το οποίο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, ενώ το πρώτο τους single, «Le temps est bon», είναι πλέον πλατινένιο.

Οι ευφάνταστες διασκευές τους, με σύγχρονο electro ήχο, σε παλιά ξεχασμένα διαμάντια των ‘60s και των ‘70s τους έχουν φέρει στο προσκήνιο της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Το 2021 κυκλοφόρησε από τη Sony Music το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο, «Μinuit», όπου αναβιώνουν στοιχεία γαλλικής pop και με πολλές διάσημες φωνές της γαλλικής σκηνής όπως οι Jane Birkin, Françoise Hardy και MC Solaar.

Η K.atou, κατά κόσμον Κατερίνα Μόρτζου, ξεκίνησε το DJing στην ηλικία των 18 ετών.

Σπούδασε στην Κέρκυρα, όπου η μουσική της δράση της περιλάμβανε μια ραδιοφωνική εκπομπή και μια σειρά από επιτυχημένα party. Έπειτα μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εμφανίσεις της συνεχίζονταν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα και σε γνωστά φεστιβάλ.

Το 2006 η πρώτη της δουλειά βρίσκει στέγη στο βερολινέζικο label Einmaleins.

Τα set της καθώς και η ετήσια εμφάνισή της στα after-hours του Detroit Electronic Music Festival καταφέρνουν να γίνουν ταυτόσημα της underground house και techno σκηνής. Έχει παίξει σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Glastonbury και το Rizzla. Δουλειές της έχουν κυκλοφορήσει σε εταιρείες όπως οι Einmaleins, LickMyDeck, Resopal, SonoVivo κ.ά.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Pepper 96.6, DJ και μουσικός παραγωγός DJ Snatch , resident στα πιο eclectic στέκια της Αθήνας και Guest DJ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό εκπροσωπεί το freestyle με μουσικές όπως λέει και ο ίδιος “For The Mind, Body & Soul”.

Δουλειές του έχουν κυκλοφορήσει στην Too Slow Too Disco, Sound Of Everything, Beatnik City Rec και άλλες εταιρείες.

Πληροφορίες

Bon Entendeur

+ K.atou + DJ Snatch

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Ωδείο Αθηνών

22:00 – 04:00

Εισιτήρια

15,00 € – Περιορισμένη προπώληση

20,00 € – Γενική προπώληση

Δίκτυο Προπώλησης

Online: www.viva.gr/tickets/music/bon-entendeur/

Τηλεφωνικά: 11876

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19

106 75, Αθήνα

Τηλ: 210 7240673

www.athensconservatoire.gr