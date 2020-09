Οι BLACKPINK δίνουν στη δημοσιότητα το tracklist του «The Album»

Με οκτώ τραγούδια έρχεται το πρώτο άλμπουμ των BLACKPINK.

Οι BLACKPINK δίνουν στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ τους.

Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος έχει τον τίτλο «The Album» και έρχεται αυτήν την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το γκρουπ της K-pop, το «The Album» θα περιλαμβάνει μόνο οκτώ τραγούδια.

Μεταξύ αυτών το «How You Like That» που αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο και μετράει ήδη πάνω από μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, αλλά και η συνεργασία των BLACKPINK με τη Selena Gomez στο πιο πρόσφατο single «Ice Cream», του οποίου το music video διαθέτει 295 εκατομμύρια views.

Θυμίζουμε ότι στη δημιουργία του «Ice Cream» έχει συμβάλλει άλλη μία pop star, η Ariana Grande.

Αυτά δεν είναι τα μοναδικά γνωστά ονόματα που συμμετέχουν – είτε ως καλεσμένοι είτε ως δημιουργοί – στο επερχόμενο «The Album».

Οι BLACKPINK μοιράζονται επίσης με την Cardi B ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Bet You Wanna», ενώ στους συντελεστές του τραγουδιού διακρίνουμε και το όνομα του Ryan Tedder, του κεντρικού τραγουδιστή των OneRepublic.

Επιπλέον ο έμπειρος David Guetta ανήκει στην ομάδα των δημιουργών που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο «Lovesick Girls», το επόμενο single από το «The Album».

Την ίδια στιγμή οι BLACKPINK φέρνουν στο φως ένα teaser από το music video του «Lovesick Girls», το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί παράλληλα με την κυκλοφορία του «The Album», την ερχόμενη Παρασκευή.

Να σημειωθεί ότι στις 2 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει από την YG Entertainment και την Interscope Records / Universal Music η ψηφιακή έκδοση του «The Album».

Οι εκδόσεις CD και βινυλίου του νέου άλμπουμ των BLACKPINK θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Οκτωβρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial) στις 28 Σεπ, 2020 στις 5:03 μμ PDT

Το tracklist του «The Album»

1. How You Like That

2. Ice Cream (με τη Selena Gomez)

3. Pretty Savage

4. Bet You Wanna (featuring Cardi B)

5. Lovesick Girls

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know