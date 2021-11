Οι ABBA κέρδισαν την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy

48 χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

Οι ABBA έλαβαν την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy για το single τους «I Still Have Faith in You».

Όταν το θρυλικό σουηδικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι το πρώτο άλμπουμ του μετά από 40 χρόνια θα κυκλοφορήσει φέτος, ο Benny Andersson δήλωσε ότι «πραγματικά πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά».

Δεν αστειευόταν. Από την ίδρυση τους το 1972, οι ABBA έχουν σημειώσει πωλήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δίσκων, τα εννέα άλμπουμ τους έχουν γίνει πλατινένια σε όλο τον κόσμο, έχουν κυκλοφορήσει αμέτρητες αξέχαστες επιτυχίες, έχουν διασκευαστεί από κάθε είδους συγκρότημα και έχουν εμπνεύσει ακόμη και ένα ολόκληρο μιούζικαλ του Broadway και μία σειρά κινηματογραφικών ταινιών («Mama Mia!»), βασισμένα στη μουσική τους.

Οι ABBA έχουν ακόμη και το δικό τους μουσείο, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, δεν είχαν λάβει ποτέ υποψηφιότητα για Grammy.

Το «I Still Have Faith In You», το lead single από το «Voyage», το πρώτο άλμπουμ των ABBA μετά από σαράντα χρόνια, όχι μόνο έλαβε μία υποψηφιότητα για Grammy, αλλά προτείνεται και στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Οι ABBA θα αναμετρηθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία με καλλιτέχνες όπως οι Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X Justin Bieber, Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak), Tony Bennett και Lady Gaga και Brandi Carlile.

Οι στίχοι του «I Still Have Faith In You» μοιάζουν σήμερα τουλάχιστον προφητικοί: «Εξακολουθώ να έχω πίστη σε σένα / και θα πω / ότι ποτέ δεν πίστευα πραγματικά ότι θα ένιωθα έτσι / αλλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου / ποιοι είμαστε / πόσο αδιανόητο είναι να φτάσουμε τόσο μακριά».

Το «I Still Have Faith In You» πρόλαβε την προθεσμία για τα Βραβεία Grammy του 2022, καθώς κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Το άλμπουμ «Voyage» των ABBA, το οποίο ακολούθησε στις αρχές του Νοεμβρίου, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση του 2023.

Αν και οι ABBA έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα τεσσάρων δεκαετιών, δεν έφυγαν ποτέ από τη συνείδηση του κοινού παγκοσμίως. Αυτή η υποψηφιότητα έχει καθυστερήσει πολύ για το συγκρότημα, ειδικά από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο Grammy Hall Of Fame το 2015.