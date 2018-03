Το single, μαζί με το «The Doomed» προηγείται του πολυαναμενόμενου τέταρτου άλμπουμ της μπάντας (και το πρώτο μετά από 14 χρόνια) «Eat the Elephant», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Απριλίου.

Οι A Perfect Circle καταδικάζουν την ψηφιακή εμμονή και επαινούν την θεραπευτική δύναμη της φύσης στο νέο τους βίντεο «Disillusioned». Σε σκηνοθεσία του Alex Howard, το ασπρόμαυρο βίντεο ακολουθεί ένα κορίτσι μέσα από έναν δωμάτιο στο οποίο οι οπαδοί μιας λατρείας είναι εντελώς υπνωτισμένοι από τα smartphones, κάνοντας συνεχώς scrolling στις οθόνες έως ότου τα μάτια τους γίνουν κενά.

Η πρωταγωνίστρια καταφέρνει να βγει έξω και συναντά μια ομάδα ανθρώπων σε αρμονία με τη φύση, που κρατούνται χέρι χέρι σχηματίζοντας έναν κύκλο. Ένας από αυτούς της δίνει ένα αναπτήρα, το οποίο χρησιμοποιεί ως συμβολικό εργαλείο για να ξυπνήσει μερικά από τα άτομα στο δωμάτιο από την ψηφιακή εμμονή. Σε αυτό το σημείο ο κόσμος γεμίζει χρώμα.

Ο Maynard James Keenan κάνει την ίδια πολιτιστική κριτική και στους στίχους: “Time to put the silicone obsession down” canta sugli accordi di piano di Billy Howerdel “Take a look around, find a way in the silence”.

Το «Disillusioned» προηγείται του πολυαναμενόμενου τέταρτο album των A Perfect Circle – και το πρώτο μετά από 14 χρόνια – «Eat the Elephant», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Απριλίου. Στις 9 Μαρτίου, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια περιορισμένη έκδοση του τραγουδιού σε βινύλιο, σε συνδυασμό με το κύριο single «The Doomed». Το συγκρότημα θα προωθήσει το άλμπουμ σε μια περιοδεία στη βόρεια Αμερική που θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου από το Tucson της Αριζόνα.