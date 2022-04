Οι 2NE1 επανενώθηκαν στη σκηνή του «Coachella»

Το νοτιοκορεατικό γυναικείο συγκρότημα 2NE1 επανενώθηκε επίσημα στην κεντρική σκηνή του «Coachella» για πρώτη φορά μετά τη διάλυσή του πριν από έξι χρόνια.

Μετά από ένα σόλο πρόγραμμα που παρουσίασε στο «Coachella» το βράδυ του Σαββάτου 16 Απριλίου (Κυριακή 17/04 σε ώρα Ελλάδας) η επικεφαλής του συγκροτήματος, CL, τα τέσσερα μέλη των 2NE1 ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τραγουδήσουν το τραγούδι τους «I Am the Best» από το 2011.

Οι φήμες ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια απρόσμενη επανένωση του συγκροτήματος προέκυψαν λίγο μετά από τη δημοσίευση μιας τροποποιημένης πλέον ανάρτησης στο Weibo από τον επίσημο λογαριασμό της δισκογραφικής εταιρείας 88rising.

Η εταιρεία έκανε mention και tag τις 2NE1 μαζί με την πρώην επικεφαλής του γκρουπ, CL, σε μία ανάρτηση για το lineup του προγράμματος με τίτλο «Head in the Clouds Forever» που θα παρουσίαζε στο «Coachella», στο οποίο συμμετείχαν επίσης Ασιάτες καλλιτέχνες όπως οι Rich Brian, Jackson Wang και Minzy.

Οι φήμες φούντωσαν ακόμη περισσότερο όταν ένα μέλος από το προσωπικό της Park Bom αποκάλυψε ότι βρισκόταν στο Λος Άντζελες, ενώ η Dara, η οποία γράφει tweets και μοιράζεται περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα σε καθημερινή βάση, απείχε από το διαδίκτυο για περίπου μια εβδομάδα.

Η τελευταία εμφάνιση των 2NE1 είχε λάβει χώρα στα Mnet Asian Music Awards το 2015, όπου η CL ανέβασε στη σκηνή το συγκρότημα κατά τη διάρκεια του σόλο προγράμματός της, όπως συνέβη και αυτή τη φορά.

Η CL τραγούδησε το «Coachella» σόλο singles όπως το «Spicy» από το πρόσφατο άλμπουμ της «Alpha» και το «Hello Bitches» του 2015. Στο φινάλε, στη σκηνή ανέβηκαν οι Park Bom, Dara και Minzy και τα τέσσερα μέλη των 2NE1 τραγούδησαν το «I Am the Best».

Οι 2NE1 έκαναν το ντεμπούτο του υπό το μάνατζμεντ της YG Entertainment το 2009 και σημείωσαν επιτυχία από νωρίς. Το όνομά τους σημαίνει «New Evolution of the 21st Century», δηλαδή «Νέα Εξέλιξη του 21ου Αιώνα».

Πρωτοπόρησαν στον πειραματισμό με ήχους και εμφανίσεις που ήταν καινούργιες για την K-pop εκείνη την εποχή. Το 2012, έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα της K-pop που έκανε παγκόσμια περιοδεία. Το τελευταίο τους άλμπουμ, «Crush», συμπεριλήφθηκε από το Rolling Stone στη λίστα του με τα 20 καλύτερα pop άλμπουμ του 2014.

Μετά τη διάλυση των 2NE1, τα μέλη του συγκροτήματος έχουν ακολουθήσει διάφορα σόλο πρότζεκτ και έχουν πραγματοποιήσει τηλεοπτικές εμφανίσεις στην Κορέα. Τα τελευταία χρόνια, οι 2NE1 κάνουν πιο τακτικές συναντήσεις και συχνά αναφέρονται στην ιδέα της επανένωσης.

