Ο Offset συνελήφθη από αστυνομικούς ενώ έκανε live στο Instagram

Ο Offset τέθηκε από κράτηση από αστυνομικούς ενώ έκανε live στο Instagram το Σάββατο. Όπως αναφέρθηκε σε δήλωση του εκπροσώπου του, ο ράπερ «ευχαριστεί τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους».

«Ο καλλιτέχνης και φιλάνθρωπος Οffset τέθηκε υπό κράτηση από το αστυνομικό τμήμα του Μπέβερλι Χιλς μετά από επίθεση από ευέξαπτους υποστηρικτές του Trump. Αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα», αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του ράπερ, Derrian Perry.

«Ο Οffset ευχαριστεί τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους και εύχεται σε όλους ειρήνη και ασφάλεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επίσης ενθαρρύνει τους πάντες να βγουν και να ψηφίσουν γιατί τίποτα δεν αλλάζει αν δεν αλλάξει κάτι», πρόσθεσε.

Ο Derrian Perry σημείωσε ότι το μέλος των Migos ακολουθήσε και συμμορφώθηκε με τους αστυνομικούς που τον σημάδευαν με όπλα, ενώ τονίζει ο ράπερ έλαβε αντιφατικές οδηγίες. Επίσης πρόσθεσε ότι η μόνη έγνοια του Offset αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνει τους νέους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν στις αμερικανικές εκλογές.

Whoa Οffset was just arrested on IG live, like just now pic.twitter.com/PTp4sEtAA5

— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 25, 2020