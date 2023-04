«Οδός Taylor Swift» στο Άρλινγκτον του Τέξας προς τιμήν του «The Eras Tour»

Το Άρλινγκτον του Τέξας έβαλε τα δυνατά του για να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο τις συναυλίες της Taylor Swift στην πόλη.

Με αφορμή τις τρεις συναυλίες της περιοδείας «The Eras Tour» στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, η πόλη καλωσορίζει τους Swifties με μια σειρά από απολαυστικά δρώμενα, δίνοντας μεταξύ άλλων το όνομα της Taylor Swift σε έναν δρόμο, ενώ επίσης διοργανώνει μία εκστρατεία υιοθεσίας κατοικίδιων ζώων με θέμα την αστέρας της pop.

Ο επίσημος λογαριασμός του Άρλινγκτον στο Twitter μοιράστηκε μία κρυφή ματιά στις προετοιμασίες για το «The Eras Tour», δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πινακίδα του δρόμου «Taylor Swift Way», φωτεινά αστέρια που ανάβουν με κόκκινο χρώμα προς τιμήν του χαρακτηριστικού χρώματος της Taylor Swift, καθώς και ένα κλειδί της πόλης αφιερωμένο στην τραγουδίστρια του «Anti-Hero».

«Το Άρλινγκτον είναι “μαγεμένο” (Enchanted) που καλωσορίζει την Taylor Swift στο AT& Stadium για την περιοδεία “The Eras Tour” και έχει ετοιμάσει μερικούς διασκεδαστικούς τρόπους για να γιορτάσουν οι Swifties μας την πέμπτη επίσκεψη της τραγουδίστριας στην αμερικανική πόλη των ονείρων», αναφέρεται στο tweet.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, το Άρλινγκτον δήλωσε ότι μπαίνει στον «φιλικό ανταγωνισμό» για τον τίτλο της πόλης που είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Taylor Swift.

Το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα μετονομάστηκε προσωρινά σε Swift City πριν από τις δύο πρώτες συναυλίες του «The Eras Tour» στο State Farm Stadium, ενώ το Λας Βέγκας φώτισε τις αψίδες της πύλης του με χρώματα που αντιστοιχούν σε καθένα από τα δέκα άλμπουμ της Taylor Swift πριν από τις συναυλίες της στο Allegiant Stadium.

«Το Άρλινγκτον συμμετέχει σε έναν φιλικό ανταγωνισμό με άλλες πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξενούν την περιοδεία “The Eras Tour” για να αποδείξει τη “φήμη” (Reputation) του ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Swift», σχολίασε η πόλη.

«Δεν έχουμε καμία “έχθρα” (Bad Blood) με το Λας Βέγκας, το οποίο πρόσφατα φώτισε τις αψίδες της πύλης του στα χρώματα που αντιστοιχούν στα διάφορα άλμπουμ της Swift, αλλά ούτε στα “πιο τρελά μας όνειρα” (Wildest Dreams) δεν θα φτάναμε ποτέ στο σημείο να “αλλάξουμε” (Change) το όνομα του Άρλινγκτον, όπως έκαναν οι φίλοι μας στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όταν μετονομάστηκε σε Swift City», πρόσθεσε το Άρλινγκτον, κάνοντας λογοπαίγνιο με διάφορες κυκλοφορίες τις τραγουδίστριας.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Ζώων του Άρλινγκτον διοργανώνουν μία εκστρατεία υιοθεσίας προς τιμήν της διάσημης «γατομαμάς», όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά η Taylor Swift στην ανακοίνωση.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Άρλινγκτον μπορούν να υιοθετήσουν έναν αδέσποτο ζωάκι έναντι 40 δολαρίων, προς τιμήν των 40 επιτυχιών της Taylor Swift που έχουν ανέβει στο Top 10 των ΗΠΑ. Τα VIP κατοικίδια έχουν κόστος υιοθεσίας 9 δολάρια προς τιμήν των 9 επιτυχιών της Taylor Swift που έχουν κατακτήσει το Νο. 1 των charts.

