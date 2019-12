Oasis: Ο Noel Gallagher θέλει να τα βρει με τον Liam και αυτό είναι καλό

Μπορεί το γιορτινό κλίμα, μπορεί γιατί τα Χριστούγεννα όλοι είναι πιο καλοί, το γεγονός είναι πως κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης στους κυριακάτικους Times, ο πρώην leader των Oasis, Noel Gallagher, μίλησε για πρώτη φορά για μια πιθανή αποκατάσταση των σχέσεων με τον αδελφό του Liam.

Στην πραγματικότητα, ο Noel πάντα απέρριπτε την ιδέα να επιστρέψει στη σκηνή με τον αδερφό του, κάνοντας προσβλητικές δηλώσεις και βιτριολικά σχόλια τα τελευταία δέκα χρόνια, ξεκινώντας από τη διάλυση του γκρουπ τον Αύγουστο του 2009. Με το τέλος της δεκαετίας, ωστόσο, ο The Chief ίσως θέλει να τα βρει με τον αδερφό του.

«Η συμφιλίωση είναι πάντα καλό πράγμα», είπε για τη σχέση με τον μικρότερο αδερφό του. «Η οικογένειά μας δεν ήταν ποτέ ενωμένη. Αλλά δεν γνωρίζω κανέναν, ούτε ένα μόνο άτομο, που να ζει σε μια τέλεια οικογένεια».

Επιπλέον, η συνέντευξη του Noel έρχεται λίγες μέρες μετά από ένα αινιγματικό tweet που δημοσίευσε ο Liam Gallagher ως απάντηση σε έναν φαν για μια πιθανή επανένωση των Oasis: «Πάρα πολύ νωρίς, ο μικρός με απειλούσε να πάρει ένα χρόνο ρεπό, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα», έγραψε και πρόσθεσε, «θα δώσει ένα καλό κούνημα στο κεφάλι του και bingo θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο έτος».

Too soon the little fella has threatened to take a year off which I highly recommend so I reckon he’ll give his head a good shake and bingo we’ll be on for the following year isn’t it

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 18, 2019