Oasis: Επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια του «Be Here Now»

Η Sony Music ανακοινώνει την κυκλοφορία μιας περιορισμένης έκδοσης του άλμπουμ «Be Here Now» των Oasis με αφορμή την επέτειο των 25 ετών από την κυκλοφορία του.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε πριν από 25 χρόνια το επικό lead single του άλμπουμ, «D’You Know What I Mean?».

Ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις του «Be Here Now» με remastered ήχο θα κυκλοφορήσουν σε διπλό ασημένιο LP, picture disc και κασέτα. Όλες αυτές οι εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα των Oasis από τις 19 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της επανέκδοσης.

Ακόμη, για την επέτειο του «Be Here Now» θα δοθεί στη δημοσιότητα ακυκλοφόρητο υλικό από την περίοδο του άλμπουμ και θα πραγματοποιηθούν ορισμένες επετειακές δραστηριότητες – έκπληξη.

Το «Be Here Now» κυκλοφόρησε αρχικά στις 21 Αυγούστου 1997 και διαδέχθηκε το επιτυχημένο «(What’s The Story) Morning Glory?», το άλμπουμ των Oasis με τις υψηλότερες πωλήσεις και το άλμπουμ που τους εκτόξευσε παγκοσμίως.

Ένα χρόνο νωρίτερα, οι Oasis εμφανίστηκαν μπροστά σε πάνω από 250.000 θεατές σε δύο ιστορικές βραδιές στο Knebworth, ενώ τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια άλλοι προσπάθησαν να αγοράσουν εισιτήρια.

Μετά από 25 χρόνια από τις συναυλίες, κυκλοφόρησε πέρυσι το ντοκιμαντέρ «Oasis Knebworth 1996», σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για βραβείο Grammy Jake Scott, το οποίο κατάφερε να γίνει το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του 2021 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνδυασμό με ένα live album από αυτές τις συναυλίες, το «Oasis Knebworth 1996» απέσπασε εξαιρετικές κριτικές παγκοσμίως τόσο από φανατικούς όσο και από νέους οπαδούς.

Μέχρι το 1997, οι Oasis είχαν σημειώσει ήδη τόσο μεγάλη επιτυχία που θεωρούνται μέχρι σήμερα από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της βρετανικής κουλτούρας. Η αναμονή για το «Be Here Now» ήταν ανεπανάληπτη και χωρίς αμφιβολία οι Oasis δημιούργησαν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα άλμπουμ μετά τους Beatles και τους Rolling Stones.

Την παραγωγή του «Be Here Now» έκαναν ο Owen Morris και ο Noel Gallagher και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα Abbey Road, Ridge Farm, Air, Master Rock και Orinoco Studios από τον Νοέμβριο του 1996 έως τον Απρίλιο του 1997.

Εκτός από το «D’You Know What I Mean?», το τρίτο Νο. 1 single του συγκροτήματος, το άλμπουμ περιλαμβάνει το διάρκειας εννέα λεπτών «All Around The World», καθώς και το κλασικό «Stand By Me», το οποίο είναι ένα από τα τραγούδια των Oasis με τα περισσότερα streaming.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν επικό το «Be Here Now» προέρχονται από τραγούδια όπως το «Don’t Go Away» και το ψυχεδελικό «Magic Pie».

Το «Be Here Now» κυκλοφόρησε την Πέμπτη 21 Αυγούστου 1997, την εποχή που οι κυκλοφορίες νέων δίσκων γίνονταν τη Δευτέρα, και πούλησε 400.000 αντίτυπα την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ξεπέρασε τις 663.400 πωλήσεις σε μόλις τρεις ημέρες. Κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των charts σε 15 χώρες και παρέμεινε στο No. 1 του βρετανικού Album Chart για τέσσερις εβδομάδες.

Μέχρι σήμερα, οι Oasis παραμένουν το μοναδικό συγκρότημα που έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων σε επτά ημέρες στην ιστορία των βρετανικών charts, ενώ το «Be Here Now» έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τις 8 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Το «Be Here Now» εξακολουθεί να είναι ένα μοναδικό άλμπουμ στη δισκογραφία των Oasis και 25 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι μία θρυλική κυκλοφορία που σημάδεψε μία ολόκληρη εποχή στο απόγειο της καριέρας του συγκροτήματος.