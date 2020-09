Ο Zayn και η Gigi Hadid έγιναν γονείς – Η τρυφερή φωτογραφία του μωρού

Ο Zayn και η Gigi Hadid είναι πλέον γονείς. Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί και τόσο η μαμά όσο και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας.

Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βρετανός τραγουδιστής, δημοσιεύοντας παράλληλα μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία κρατά το μικροσκοπικό χεράκι της νεογέννητης κόρης του.

«Το κοριτσάκι μας είναι εδώ, υγιές και όμορφο», έγραψε ο Zayn.

«Είναι αδύνατο να προσπαθήσω να εκφράσω με λόγια πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Η αγάπη που νιώθω για αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο είναι κάτι που δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω», συνέχισε.

«Είμαι ευγνώμων που την γνωρίζω, υπερήφανος που την αποκαλώ δική μου και είμαι ευγνώμων για τη ζωή που θα έχουμε μαζί», ανέφερε ο 27χρονος τραγουδιστής.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw

— zayn (@zaynmalik) September 24, 2020