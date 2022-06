Ο The Weeknd υπόσχεται την πρώτη «crypto-powered» περιοδεία

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance θα είναι ο επίσημος χορηγός της επερχόμενης περιοδείας «After Hours Til Dawn» του The Weeknd, όπως ανακοινώθηκε.

Σε ένα δελτίο τύπου, η εταιρεία αποκαλεί το «After Hours Til Dawn Stadium Tour» ως «την πρώτη παγκόσμια περιοδεία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Web 3.0 για μία βελτιωμένη εμπειρία για τους θαυμαστές».

Η Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο με βάση τον όγκο συναλλαγών.

Πυλώνας της συνεργασίας θα είναι μία συλλογή NFT με επίκεντρο την περιοδεία, η οποία θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με το HXOUSE, ένα εκκολαπτήριο νέων ταλέντων με έδρα το Τορόντο που ιδρύθηκε από τoν creative director του The Weeknd, La Mar C. Taylor.

Τα εικονικά αποκόμματα εισιτηρίων από τις συναυλίες του The Weeknd θα ξεκλειδώνουν επίσης την πρόσβαση σε αναμνηστικά NFTs που θα προσφέρουν μία ποικιλία εμπειριών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα κυκλοφορήσει επίσης μία σειρά merchandise για την περιοδεία (εκτός των NFT) με κοινή επωνυμία.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο της συνεργασίας είναι η δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων από την Binance στο ανθρωπιστικό ταμείο XO Humanitarian Fund, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον The Weeknd στις αρχές του 2022 για να υποστηρίξει το σωτήριο έργο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ σε περιοχές του κόσμου με ακραία επίπεδα πείνας.

Το πέντε τοις εκατό των πωλήσεων από τη συλλογή NFT θα διατεθεί υπέρ του ταμείου, το οποίο το διαχειρίζεται το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Binance και την BinanceUS για την περιοδεία μου “After Hours Til Dawn”!» έγραψε ο The Weeknd στο Twitter.

«Θα χρησιμοποιήσουμε την καινοτόμο τεχνολογία Web 3 για να συνδεθούμε μαζί σας με νέους δημιουργικούς τρόπους και να συνεργαστούμε σε φιλανθρωπικές προσπάθειες για την παροχή τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια.

Η παγκόσμια περιοδεία «After Hours Til Dawn» του The Weeknd θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου από το Τορόντο του Καναδά και θα συνεχιστεί σε όλη τη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κλείνοντας με δύο συναυλίες στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, πριν μεταβεί στην Ευρώπη, στη Νότια Αμερική, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Αυστραλία και στην Αφρική.

Excited to partner with @Binance and @BinanceUS for my After Hours Til Dawn tour !!!

We'll use innovative Web 3 tech to connect with you in NEW creative ways and collaborate on charitable efforts to provide food to those in need. pic.twitter.com/x7zH9rg0Wq

— The Weeknd (@theweeknd) June 2, 2022