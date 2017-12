Την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Ιουνίου ο Sting θα εμφανιστεί στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού σε δυο συναυλίες που θα γραφτούν στην ιστορία! Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα μας προσφέρει δυο μουσικές βραδιές που θα θυμόμαστε για καιρό!

O αγαπημένος του ελληνικού κοινού θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο στις 22 και 23 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting γεννήθηκε στο Νιουκάστλ της Αγγλίας, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 και δημιουργήσει τους The Police με τους Στιούαρτ Κόπλαντ και Άντι Σάμερς. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits και συμπεριλήφθηκε στο «The Rock and Roll Hall of Fame» το 2003.

Το τελευταίο άλμπουμ του Sting, με τίτλο «57th & 9th» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2016, ακολούθησε η αναγνωρισμένη από τους κριτικούς περιοδεία «57th & 9th World Tour», με 115 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη, η οποία έληξε πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του, ο Sting έχει πουλήσει κοντά στα 100 εκατομμύρια άλμπουμ από τη συνολική δουλειά του με τους The Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 15 ταινίες, διηύθυνε την παραγωγή του αναγνωρισμένου «A Guide to Recognizing Your Saints» και το 1989 έπαιξε στο «The Threepenny Opera» του Μπρόντγουεϊ.

Πέρα από το καλλιτεχνικό του έργο, ο Sting έχει αναπτύξει έντονη ακτιβιστική δράση. Μαζί με τη σύζυγό του, Τρούντι Στάιλερ, ο Sting ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989, ώστε να προστατεύσει τα τροπικά δάση και τους ιθαγενείς που ζουν σ’ αυτά. Μαζί έχουν οργανώσει 18 φιλανθρωπικές συναυλίες, ώστε να μαζέψουν χρήματα και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τους πόρους του πλανήτη που βρίσκονται σε κίνδυνο. Από την απαρχή του, το Rainforest Fund έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο από συνδεδεμένες οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Προπώληση εισιτηρίων: tickethouse.gr

Η προπώληση θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2018! Περισσότερες πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα.