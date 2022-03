Ο Stevie Wonder στο πλευρό της Ουκρανίας: «Πρέπει να σκοτώσουμε το μίσος πριν μας σκοτώσει»

Ο Stevie Wonder εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, η οποία, όπως λέει, βρίσκεται «σε μία μάχη για την ψυχή του πλανήτη» μετά τη ρωσική εισβολή.

Σε ένα βίντεο – δήλωση που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο θρύλος της Motown καταδίκασε την «σατανική» εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κάλεσε τους ανθρώπους να εξεγερθούν για να «αποτρέψουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν επιβιώσει η Ουκρανία; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε όλοι μας», δήλωσε αρχικά ο Stevie Wonder.

«Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι δυνάμεις του κακού είναι ζωντανές και επιθετικές στον σημερινό κόσμο; Εγώ δεν εκπλήσσομαι και ούτε εσείς θα πρέπει να εκπλαγείτε. Γράφω και τραγουδάω γι’ αυτό γιατί το νιώθω. Θα πρέπει να το ξέρετε γιατί μπορείτε να το δείτε, εκτός κι αν κάνετε τα στραβά μάτια και δεν θέλετε να κάνετε τίποτα γι’ αυτό, θα πρέπει να το δείτε», συνέχισε.

«Δεν πρόκειται απλώς για έναν ουκρανικό πόλεμο», τόνισε.

«Σήμερα, η Ουκρανία βρίσκεται σε μία μάχη για την ψυχή του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολεμούν τις δυνάμεις του κακού. Έχουμε δει τι έχει και τι μπορεί να κάνει το κακό. Δεν έχει σημασία από ποια χώρα ή ποιο χρώμα. Τώρα, το κακό απειλεί την κυριαρχία μιας χώρας και την ιερότητα όλων των άλλων. Ποιες επιπλέον τραγωδίες θα χρειαστούν για να σταματήσουμε αυτή την επιθετικότητα;», πρόσθεσε.

Ο Stevie Wonder ολοκλήρωσε το μήνυμά του καλώντας τους ανθρώπους να αντισταθούν στο μίσος, το οποίο, όπως υποστήριξε, απειλεί την ύπαρξή μας.

«Το μίσος δεν έχει χρώμα, δεν έχει αφοσίωση. Η απληστία δεν έχει καμία δέσμευση, παρά μόνο απέναντι στον εαυτό της. Μόνο εσείς, οι άνθρωποι, μπορείτε να αποτρέψετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε.

«Πρέπει να αντισταθούμε στο μίσος και να το σκοτώσουμε πριν μας σκοτώσει. Πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό τώρα», κατέληξε.

UKRAINE, YOU AND I…. THE WORLD pic.twitter.com/6Cx6VixxzU

— Stevie Wonder (@StevieWonder) March 4, 2022