Ο Shawn Mendes τραγουδά το «Can’t Take My Eyes Off You» και μαγεύει

Ο Shawn Mendes έδωσε το δικό του χρώμα σε ένα διαχρονικά αγαπημένο τραγούδι.

Ο Shawn Mendes εμφανίστηκε στο νεότερο επεισόδιο για το νέο κύκλο της σειράς «Live Lounge» του BBC Radio 1.

Καθώς ο τραγουδιστής δεν μπορούσε να μεταβεί στο Λονδίνο, λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που ισχύουν εν μέσω της πανδημίας, τα γυρίσματα για τη συμμετοχή του στο «Live Lounge» έγιναν στα Henson Studios του Λος Άντζελες.

Ο Shawn Mendes συνεπήρε το κοινό τραγουδώντας μια μαγευτική εκτέλεση του single «Wonder», το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ του που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο 22χρονος Καναδός βρισκόταν στο κέντρο του σκηνικού και τραγουδούσε παίζοντας ο ίδιος πιάνο, ωστόσο πλαισιωνόταν και από τους μουσικούς της μπάντας τους.

Όσον αφορά τη διασκευή τραγουδιών τρίτων καλλιτεχνών που είθισται να παρουσιάζουν οι καλεσμένοι του «Live Lounge», ο Shawn Mendes επέλεξε να δώσει το δικό του χρώμα στη διαχρονική μπαλάντα «Can’t Take My Eyes Off You».

Το κλασικό τραγούδι του Frankie Vall κυκλοφόρησε το 1967 και στο πέρασμα των δεκαετιών έχει διασκευαστεί από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη Lauryn Hill το 1998, με την ερμηνεία της να προτείνεται για βραβείο Grammy.

Το «Can’t Take My Eyes Off You» έχει έρθει ξανά στην επικαιρότητα χάρη στην ευφάνταστη διασκευή του ανερχόμενου Αμερικανού παραγωγού Surf Mesa, η οποία πήρε τον τίτλο «ILY (I Love You Baby)».

Ο Shawn Mendes προτίμησε να προσεγγίσει το τραγούδι με το δικό του τρόπο, εκμεταλλευόμενος το πιάνο.