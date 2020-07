Στο προσωπικό του στούντιο μαζί με την μπάντα του βρέθηκε ξανά ο Shawn Mendes.

Ο Shawn Mendes επέστρεψε στο στούντιο.

Ο Καναδός τραγουδιστής – τραγουδοποιός αξιοποιεί στο έπακρο το χρόνο του κατά τη διάρκεια της καραντίνας ηχογραφώντας νέα μουσική, πιθανώς για το τέταρτο studio album του.

Ο Shawn Mendes δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του στις οποίες τον βλέπουμε να βρίσκεται στο προσωπικό στούντιο που έχει δημιουργήσει στην κατοικία του.

Σε άλλη φωτογραφία που είχε αναρτήσει λίγο νωρίτερα, ο 21χρονος τραγουδιστής να παίζει πιάνο έχοντας μαζί του την μπάντα του.

Οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις σκόρπισαν ενθουσιασμού στους θαυμαστές του Shawn Mendes, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τα νέα τραγούδια του pop star.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Mendes είχε επιβεβαιώσει για πρώτη φορά ότι το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ βρίσκεται στα σκαριά, ωστόσο φαίνεται ότι πανδημία έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στον προγραμματισμό του, όπως και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

«Τι γίνεται παιδιά; Ξέρω ότι δεν ήμουν καθόλου στο Instagram τελευταία», είχε γράψει στο Instagram εκείνη την περίοδο.

«Όμως ήθελα απλώς να πω ότι σας αγαπώ και μου λείπετε τόσο πολύ. Δημιουργώ ένα ακόμη άλμπουμ. Οπότε, ναι, σας αγαπώ και θα σας δω σύντομα!», είχε τονίσει.

Ο κορονοϊός όμως είχε διαφορετική άποψη και ο Shawn Mendes πέρασε τελικά το μεγαλύτερα διάστημα της καραντίνας μαζί με τη σύντροφό του Camila Cabello, στην οικογενειακή κατοικίας της τραγουδίστριας στο Μαϊάμι.

Το τρίτο άλμπουμ του Shawn Mendes κυκλοφόρησε το Μάιο του 2018 και έφερε ως τίτλο το όνομα του νεαρού καλλιτέχνη

Ο δίσκος περιείχε τραγούδια όπως το «In My Blood» και το «If I Can’t Have You».