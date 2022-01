Ο Shawn Mendes «αναγκάστηκε» να αναβάλει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του λόγω της πανδημίας

Ο Shawn Mendes ετοιμάζεται για την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας του «Wonder: The World Tour», που καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, ωστόσο τα εμπόδια δεν σταματούν.

Ο 23χρονος Καναδός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έπρεπε να μεταθέσει στο 2023 τις προγραμματισμένες συναυλίες του στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο και δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να καθυστερήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του λόγω της συνεχιζόμενης απειλής του COVID-19.

«Λυπάμαι πολύ που δεν θα μπορέσω να σας δω νωρίτερα», ανέφερε ο Shawn Mendes σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε τις συναυλίες της περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για το 2023 λόγω της πανδημίας», πρόσθεσε.

Ο Shawn Mendes ανέλυσε την αιτία της αναβολής σε μια ξεχωριστή δήλωση, όπου έγραψε: «Έπρεπε να πάρουμε μια πραγματικά δύσκολη απόφαση».

«Με όλους τους υλικοτεχνικούς, ταξιδιωτικούς και συναυλιακούς περιορισμούς που εξακολουθούν να είναι απρόβλεπτοι στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση να μεταφέρουμε το σκέλος στο τέλος της περιοδείας, όταν θα είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε και να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό σόου, όπως θέλουμε, με ασφάλεια και σε χώρους πλήρη χωρητικότητα», εξήγησε.

«Ετοιμάζω ένα σωρό νέα τραγούδια για όλους εσάς! Είμαι ενθουσιασμένος που θα το ακούσετε», πρόσθεσε.

O Shawn Mendes μετέφερε σε νέες ημερομηνίες συνολικά 32 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «Wonder: The World Tour» αναμένεται να ξεκινήσει στις 31 Μαΐου 2023 με πρώτη στάση την Μπολόνια της Ιταλίας.

Οι συναυλίες του Shawn Mendes στη Βόρεια Αμερική δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές. Ο τραγουδιστής της pop υποσχέθηκε ότι «η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο».

Το βορειοαμερικανικό σκέλος «Wonder: The World Tour» είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου με πρώτη στάση το Πόρτλαντ και να διαρκέσει έως τις 27 Οκτωβρίου, ρίχνοντας αυλαία με δύο συναυλίες στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ.

I'm so sorry I won't be able to see you guys sooner 😔❤️ We unfortunately were forced to move the UK/EU tour dates to 2023 due to the pandemic. Tour will start in June with the currently scheduled North America Dates, & the UK/EU rescheduled dates are at https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/mSQt982zUQ

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 28, 2022