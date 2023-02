Ο Robin Schulz επιστρέφει με νέο single “Sweet Goodbye”

Το νέο single του Robin Schulz έχει τίτλο “Sweet Goodbye”. Πάμε να το ακούσουμε παρέα στο Hit Channel.

Μετά τις πρόσφατες συνεργασίες του σε επιτυχίες όπως το “In Your Arms (For an Angel)” , “Miss You” και άλλα, ο Γερμανός DJ και παραγωγός, Robin Schulz, επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι. Το “Sweet Goodbye”, που σηματοδοτεί την επιστροφή του στη διεθνή δισκογραφική σκηνή.

Ο Robin Alexander Schulz όπως είναι όλο το όνομά του, το 2014 κυκλοφόρησε το remix του τραγουδιού “Waves” του Ολλανδού ράπερ Mr Probz, το οποίο ήταν επιτυχία σε όλη την Ευρώπη (αλλά όχι μόνο).

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ Prayer, που περιείχε το διάσημο remix του “Prayer in C” από το ντούο Lilly Wood and the Prick και το single “Sun Goes Down” με τη συμμετοχή της Βρετανίδας τραγουδίστριας Jasmine Thompson στα φωνητικά.

Το 2015 κυκλοφόρησε το “Sugar” μαζί με τον Francesco Yates. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ Sugar. Από το άλμπουμ κυκλοφόρησαν δύο ακόμα single, το “Show Me Love” και “Heatwave”.

Όμως αρκετά με το παρελθόν του Robin, πάμε ν’ ακούσουμε το νέο του single “Sweet Goodbye” παρακάτω.