Ο Ringo Starr ανακοινώνει το «EP3» και μοιράζεται το single «World Go Round»

Το τρίτο συνεχόμενο EP του Ringo Starr.

Ο Ringo Starr θα κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου ένα νέο EP με τίτλο «EP3», που θα περιέχει τέσσερα ολοκαίνουργια τραγούδια.

Αυτά τα τέσσερα νέα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Roccabella West του Starr, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση των EPs «Change The World» και «Zoom In», με τη συμμετοχή των μακροχρόνιων συνεργατών του Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodriguez και Bruce Sugar.

Η αναγνωρίσιμη φωνή του Ringo Starr, οι feel-good στίχοι, οι ανάλαφρες μελωδίες και οι τακτικοί και νέοι συνεργάτες του δημιούργησαν τραγούδια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από pop, country, reggae και rock and roll.

Το «EP3» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε CD από την UMe στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο 10 ιντσών και σε περιορισμένη έκδοση σε ημιδιαφανή royal blue κασέτα από τις 18 Νοεμβρίου.

«Πηγαίνω στο στούντιό μου και γράφω και ηχογραφώ σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Είναι αυτό που έκανα πάντα και θα συνεχίσω να κάνω, και η συχνή κυκλοφορία EPs μου επιτρέπει να συνεχίσω να είμαι δημιουργικός και να δίνω σε κάθε τραγούδι λίγη περισσότερη αγάπη», δηλώνει ο Ringo Starr.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ringo Starr (@ringostarrmusic)

Το αισιόδοξο ροκ κομμάτι «World Go Round», με τις υπογραφές των Steve Lukather και Joseph Williams, διαδίδει το θετικό μήνυμα του Ringo Starr για ελπίδα και συντροφικότητα.

Στο κομμάτι συμμετέχουν ο Ringo στη φωνή, στα ντραμς και στα κρουστά, ο Steve Lukather στην κιθάρα, ο Joseph Williams στα πλήκτρα, ενώ τα φωνητικά κάνουν οι Joseph Willams, Billy Valentine, Zelma Davis και Maiya Sykes.

Το «Everyone and Everything», με την υπογραφή της Linda Perry, διαθέτει τον κλασικό ήχο του Ringo Starr, ο οποίος έχει αναλάβει το τραγούδι, τα ντραμς και τα κρουστά, με τη Linda Perry στην κιθάρα και στα κρουστά. Ο Billy Mohler βάζει το μπάσο και την κιθάρα, ο Damon Fox παίζει melotron, πιάνο και wurly, ενώ όλα τα φωνητικά έκαναν οι Linda Perry, Billy Valentine, Zelma Davis και Maiya Sykes.

Το «Let’s Be Friends», που διαθέτει ένα ακαταμάχητο χορευτικό groove, έχει γραφτεί από τον μακροχρόνιο ηχολήπτη του, Bruce Sugar και τον Sam Hollander.

Ο Ringo Starr εμφανίζεται στο τραγούδι και στα ντραμς, ο Nathan East στο μπάσο, ο Steve Lukather στην κιθάρα, ο Bruce Sugar στα πλήκτρα, στα κρουστά και στην ενορχήστρωση των πνευστών, ο Sam Hollander στα handclaps και στα κρουστά και οι Billy Valentine, Zelma Davis και Maiya Sykes στα φωνητικά.

Ο καταπραϋντικός, ρυθμικός ήχος του «Free Your Soul», το οποίο γράφτηκε από τον Ringo Starr και τον Bruce Sugar, μεταφέρει τον ακροατή σε μια νησιώτικη παραλία σε μια καθαρή ζεστή νύχτα κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι.

Με τον Ringo Starr στο τραγούδι στα φωνητικά, στα ντραμς και στα handclaps, στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης ο Dave Koz στο τενόρο σαξόφωνο και ο José Antonio Rodriguez στη νάιλον κιθάρα, ο Nathan East στο μπάσο, ο Bruce Sugar στα πλήκτρα, στα κρουστά και στην ενορχήστρωση των πνευστών και οι Billy Valentine, Zelma Davis και Maiya Sykes στα φωνητικά.

Το tracklist του «EP3»

1. World Go Round

2. Everyone and Everything

3. Let’s Be Friends

4. Free Your Soul (feat. Dave Koz and José Antonio Rodriguez)