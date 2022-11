Ο Ricky Martin θέλει να αποκτήσει περισσότερα παιδιά

«Είναι δύσκολο, αλλά θα το έκανα ξανά».

Ο Ricky Martin, ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, αποκαλύπτει ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αποκτήσει περισσότερα παιδιά με τον σύζυγό του Jwan Yosef.

Στο πρώτο επεισόδιο της αναβίωσης της εκπομπής «Behind The Music», που φιλοξενείται στο Paramount+, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης μιλά για την αγαπημένη του οικογένεια και τα παιδιά του.

«Κανονικοποιούμε το τι είναι μια όμορφη, μοντέρνα οικογένεια!» δηλώνει, προσθέτοντας πόσο ξεχωριστή είναι η ζωή του όταν μπορεί να απολαμβάνει καθημερινά πράγματα, όπως το πρωινό με τα παιδιά του, να τα στέλνει στο σχολείο και πολλά άλλα.

Ο Ricky Martin απέκτησε το 2008 μέσω παρένθετης μητέρας τα δίδυμα αγόρια Matteo και Valentino. Το 2018 ανακοίνωσε ότι παντρεύτηκε τον Jwan Yosef, ενώ η κόρη του Lucia γεννήθηκε στα τέλη εκείνου του έτους. Απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα αγόρι με το όνομα Renn, τον Οκτώβριο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Behind The Music», προβάλλονται βίντεο του Ricky Martin να περνά χρόνο μαζί με την οικογένειά του και να λάμπει από χαρά καθώς περιγράφει κάθε ένα από τα παιδιά του.

Με τόση αγάπη στην καρδιά του για την οικογένειά του, δεν είναι περίεργο που ο Ricky Martin δεν απέκλεισε την απόκτηση περισσότερων παιδιών.

«Είναι δύσκολο, αλλά θα το έκανα ξανά. Έχω ακόμα (κατεψυγμένα) έμβρυα. Λατρεύω τη μεγάλη οικογένεια. Και ακούστε, χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Είμαι ερωτευμένος με τα τέσσερα παιδιά μου», σχολίασε.

Εκτός από τη χαρούμενη οικογενειακή ζωή του, ο Ricky Martin μιλά ακόμη για την καριέρα του από την εποχή που ήταν ένας έφηβος καρδιοκατακτητής στο συγκρότημα των Menudo μέχρι την ανάδειξή του σε σούπερ σταρ της latin μουσικής.

Το επεισόδιο του «Behind The Music» με θέμα τον Ricky Martin εξερευνά επίσης την απόφαση του να αποκαλύψει τη σεξουαλική ταυτότητά του καθώς και το έργο του ως ακτιβιστής ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων.

Επίσης ο Ricky Martin σχολιάζει την πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή «Behind The Music», ενώ ο Bad Bunny περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Martin ενέπνευσε τόσο τον ίδιο όσο άλλους ανερχόμενους Λατίνους καλλιτέχνες.

Η εκπομπή «Behind The Music», η οποία αναβιώνει μέσω του Paramount+, θα περιλαμβάνει τόσο νέα επεισόδια, όσο και remastered και ενημερωμένα επεισόδια από τους παλαιότερους κύκλους που προβλήθηκαν στο VH1 από το 1997 έως το 2014.

Στα επερχόμενα επεισόδια που θα προβληθούν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο θα φιλοξενηθούν οι LL Cool J, Busta Rhymes, Duran Duran, New Kids on the Block και πολλά άλλα ονόματα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν το «Behind The Music» θα υποδεχθεί την Jennifer Lopez όπως και πολλούς άλλους καλλιτέχνες.