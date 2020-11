Ο Paul McCartney εύχεται να ήταν «λίγο περισσότερο» σαν τον Bob Dylan

Ακόμα και ο Paul McCartney ζηλεύει άλλους μουσικούς.

Το πρώην μέλος των Beatles έδωσε συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό «Uncut» και αποκάλυψε πόσο θαυμάζει τον βραβευμένο με Νόμπελ τραγουδιστή και τραγουδοποιό Bob Dylan.

«Μερικές φορές εύχομαι να ήμουν λίγο περισσότερο σαν τον Bob Dylan… Είναι θρυλικός… και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα!», είπε ο McCartney, σύμφωνα με τον NME, προσθέτοντας: «Αλλά εγώ δεν είμαι έτσι».

Ο Paul McCartney σχολίασε επίσης το πρόσφατο άλμπουμ του Bob Dylan με τίτλο «Rough and Rowdy Ways», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούνιο.

«Μου αρέσει πάντα ό,τι κάνει… Το νέο άλμπουμ του; Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ καλό. Γράφει πολύ καλά. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο τραγουδά, αναδείχθηκε μέσα από τα άλμπουμ των αμερικανικών standards ως απόλυτος τροβαδούρος. Αλλά, μου αρέσει το νέο του υλικό”, ανέφερε.

Ο McCartney επαίνεσε επίσης τον Καναδό τραγουδιστή Neil Young, λέγοντας στο περιοδικό: «Ο κόσμος με ρωτάει ποιους θαυμάζω και ο Bob Dylan και ο Neil Young είναι πάντα στις απαντήσεις μου», τόνισε.

Ο 78χρονος μίλησε επίσης στο «Uncut» και για τη νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «McCartney III» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, αποτελώντας συνέχεια των δίσκων του «McCartney» του 1970 και «McCartney II» του 1980.

