Ο Πάνος Μουζουράκης πρωταγωνιστεί στην ισπανική σειρά «Nasdrovia» – Τι είπε στο «Variety»

Ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά στο «Variety».

Ο πολυτάλαντος και πολυπράγμων Πάνος Μουζουράκης εντυπωσιάζει για ακόμα μία φορά με τα επαγγελματικά του βήματα.

Την περασμένη άνοιξη, ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην Ισπανία για τις ανάγκες των γυρισμάτων το δεύτερο κύκλου της σειράς «Nasdrovia», όπου υποδύεται τον μαφιόζο / εκτελεστή Ringo ο οποίος προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, μεταμφιέζεται ανάλογα με την περίσταση.

Στη σειρά συμπρωταγωνιστεί η Eliza Rycembel, η οποία έχει συμμετάσχει στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Corpus Christi» το 2019.

Οι δημιουργοί της σειράς, Miguel Esteban, Luismi Pérez και Sergio Sarria μάλιστα εντυπωσιάστηκαν τόσο από το υποκριτικό ταλέντο του Πάνου Μουζουράκη, που προσάρμοσαν τον ρόλο πάνω στον χαρακτήρα του και τον μεγάλωσαν για χάρη του.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Nasdrovia», σε παραγωγή Movistar+ σε συνεργασία με την Globomedia (The Mediapro Studio) – δύο από τις μεγαλύτερες ισπανικές εταιρείες παραγωγής, ξεκίνησε να προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα Movistar+ στις 25 Φεβρουαρίου.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Nasdrovia» καθώς και για τον ρόλο του στο site του περιοδικού «Variety», το οποίο κάνει μνεία στη συμμετοχή του στην ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again» το 2018.

Το «Variety» απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση σε ένα trailer με τα παρασκήνια, όπου ο Πάνος Μουζουράκης και η Eliza Rycembel μιλούν για τους χαρακτήρες τους, οι οποίοι είναι δολοφόνοι επί πληρωμή.

Η σειρά «Nasdrovia» είχε ήδη δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο τόνο, ανατρέποντας τις προσδοκίες με την απεικόνιση πεζών, κοινότοπων λεπτομερειών για τους μαφιόζους ανάμεσα στη σωματεμπορία και τους φόνους.

Προσθέτοντας μία πινελιά drag racing, μία δόση ισπανικού picaresque και πολλούς βίαιους γκάνγκστερς, το αποτέλεσμα είναι μία κωμωδία που έχει αγαπηθεί από τους Ισπανούς κριτικούς για το οξυδερκές χιούμορ της, ενώ παράλληλα τρομάζει με την ψυχρή κτηνωδία ορισμένων χαρακτήρων της.