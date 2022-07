Ο Ozzy Osbourne ολοκλήρωσε το νέο άλμπουμ του

Ο Ozzy Osbourne ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το νέο άλμπουμ του.

Ο πρώην τραγουδιστής των Black Sabbath είναι «τόσο χαρούμενος» που έχει «παραδώσει» το νέο άλμπουμ του στη δισκογραφική εταιρεία του Epic Records και υποσχέθηκε ότι θα αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες στο άμεσο μέλλον.

Ο 73χρονος καλλιτέχνης έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Είμαι τόσο χαρούμενος που μπορώ να σας ενημερώσω όλους ότι τελείωσα το νέο άλμπουμ μου αυτή την εβδομάδα και το παρέδωσα στην δισκογραφική εταιρεία μου Epic Records».

«Θα μοιραστώ μαζί σας όλες τις πληροφορίες για το άλμπουμ και την επερχόμενη κυκλοφορία του τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Το επόμενο άλμπουμ του Ozzy Osbourne μετά το «Ordinary Man» του 2020 επρόκειτο να κυκλοφορήσει πριν από τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση που δημοσίευσε η Sony Music στα τέλη του περασμένου έτους.

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ο παραγωγός και κιθαρίστας του Ozzy Osbourne, Andrew Watt, δήλωσε ότι βρίσκονταν «περίπου στα μισά της διαδικασίας» της ηχογράφησης του άλμπουμ.

I’m so happy to let everyone know that I finished my new album this week and delivered it to my label @Epic_Records. I’ll be sharing all the information about the album and its’ upcoming release with you in the next several weeks.

📸: @RossHalfin pic.twitter.com/0frsJkit6R

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 9, 2022