Ο πρώην leader του Oasis θα κυκλοφορήσει το τρίτο σόλο του άλμπουμ τον Νοέμβριο, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδεία.

Το τρίτο άλμπουμ του Noel Gallagher ονομάζεται Who Built the Moon? και θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου. Ο πρώην leader των Oasis ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας με ένα σύντομο video-trailer που ανέβασε στο Facebook (που μπορείτε να δείτε παρακάτω).

Το νέο άλμπουμ του Gallagher είναι γεμάτο από συνεργασίες (Paul Weller και Johnny Marr) και ειδικές επιρροές, από το γαλλικό ψυχεδελικό μέχρι το electro-pop. Η συνέχεια του Chasing Yesterday περιγράφεται ως «μια εκπληκτική συλλογή από ειρηνικά όργανα, υπνωτικά grooves και soundtracks».

«Το κοινό θα μείνει πολύ έκπληκτο», δήλωσε ο παραγωγός David Holmes. «Ο Noel είναι πολύ αγαπητός και οι fans του θέλουν να κυκλοφορήσει ένα μεγάλο δίσκο, ίσως πιο up-tempo απ΄ ότι στο παρελθόν. Και αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά διασκεδαστικό».

Μετά την κυκλοφορία ο Noel Gallagher θα ξεκινήσει μια τεράστια ευρωπαϊκή περιοδεία.

Να οι ημερομηνίες:

3 Apr. France Paris Olympia

4 Apr. France Paris Olympia

6 Apr. Belgium Brussels Forest National

8 Apr. Germany Hamburg Mehr Theater

9 Apr. Germany Dusseldorf Mitsubishi Electric Hall

11 Apr. Italy Milan Fabrique

12 Apr. Germany Munich Zenith

14 Apr. Czech Rep Prague Lucerna Velky Sal

16 Apr. Germany Berlin Max-Schmeling-Halle

17 Apr. Germany Wiesbaden Schlachthof

19 Apr. Netherlands Amsterdam Afas live

20 Apr. Luxembourg Luxembourg Rockhal

22 Apr. Brighton Centre

24 Apr. Glasgow The SSE Hydro

25 Apr. Aberdeen BHGE Arena

27 Apr. London The SSE Arena Wembley

30 Apr. Nottingham Motorpoint Arena

1 May. Birmingham Arena

3 May. Newcastle Metro Radio Arena

4 May. Manchester Arena

6 May. Cardiff Motorpoint Arena

7 May. Leeds First Direct Arena

9 May. Belfast The SSE Arena

10 May. Dublin 3Arena