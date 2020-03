Ο ΝΙΝΟ κάνει την «Αγάπη» πράξη με μία συγκινητική πρωτοβουλία

View this post on Instagram

Έπαιξα όλα τα όργανα εγώ,κιθάρα,πιάνο,τύμπανα στον υπολογιστή,βιολιά,φωνητικά,όλα όσα ακούγονται σε αυτό το τραγούδι,επειδή δεν μπορω να έρθω σε επαφή με τους μουσικούς.Εκανα την μίξη μόνος μου,επειδή δεν μπορώ να την κάνω σε στούντιο.Τα έκανα όλα μόνος μου,στο σπίτι. Έκανα την ενορχήστρωση,επειδή δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με τον ενορχηστρωτή. Έγραψα τους στίχους και τη μουσική 14/3/2020 κλεισμένος μεσα στο σπίτι,πάνω απο δέκα μέρες προς το παρόν. Όλα αυτά τα έκανα σε 28 ώρες. 14 ώρες 13/3/2020 14 ώρες 14/3/2020. Όσα downloads,όσα έσοδα,όσα κλίκ,όσα views,όλα όσα θα κάνει αυτό το τραγούδι,απο τη στιγμή που θα βγεί στην ακουστική αθανασία,δηλαδή για πάντα,τα έσοδά του θα ανήκουν σε ένα ίδρυμα που θα βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αναλυτικότερα θα σας τα πώ όταν είναι όλα συγκεντρωμένα και σωστά. Προς το παρόν θα κυκλοφορήσει «Η ΑΓΑΠΗ» απο την Panik Records,και θα ανήκει για πάντα στον κόσμο. Όλα του τα έσοδα. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Ακόμη και μετά τον θάνατό μου. ΝΙΝΟ ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ» ❤️🌍 16/3/2020 @panik_entertainment_group #ninoxypolitas Ninoxypolitas.com