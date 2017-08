Το 11ο άλμπουμ της φωνής των Smiths έχει τίτλο «Low In High-Sch0ol» και θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του έτους

Έχουν περάσει τρία χρόνια από το World Peace Is None Of Your Business, το τελευταίο σόλο άλμπουμ του Morrissey. Η φωνή των Smiths μόλις υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο και θα κυκλοφορήσει το Low In High-Sch0ol, το ενδέκατο άλμπουμ του, στις 17 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

«Δεν υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες συγκρίσιμοι με τον Morrissey», δήλωσε ο Korda Marshall της BMG, η νέα εταιρία του τραγουδιστή. «Έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο, είναι έξυπνος, κομψός και πάνω απ ‘όλα γενναίος. Οι στίχοι του άλλαξαν περισσότερο από μία γενιά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το έχουμε μαζί μας».

Ηχογραφημένο στα Fabrique Studios (στη Γαλλία) και στο στούντιο του Ennio Morricone (στη Ρώμη), το νέο LP του Morrissey βρίσκει στην παραγωγή τον Joe Chiccarelli, διάσημο για τις συνεργασίες του με τον Frank Zappa, Strokes, Beck και White Stripes.