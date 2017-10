Ο Ολλανδός διατήρησε τον τίτλο του Νο 1 στο Άμστερνταμ ArenA…

Ο Martin Garrix είναι ο νικητής του DJ Mag Top 100 DJs Poll 2017, με το 21χρονο Ολλανδό σούπερ σταρ να διατηρεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι.

Ο Garrix τιμήθηκε με το βραβείο του No.1 από τον πρόσφατο συνεργάτη του και τον αστέρα της EDM, David Guetta, στη σκηνή της τελετής απονομής του Top 100 DJs στο Amsterdam ArenA.

Στην δεύτερη θέση του poll ήταν οι Dimitri Vegas & Like Mike, νικητές το 2015, ενώ ο Hardwell, ο οποίος ήταν 2 φορές #1 DJ, έπεσε στο # 4, με τον Armin van Buuren να βρίσκεται στην 3η θέση. Ο Armin έχει καταφέρει το απίστευτο, εδώ και 16 χρόνια είναι στο Top 5 του DJ Mag. Το top 5 ολοκληρώνεται με τον Tiësto.

Ο Oliver Heldens και ο Skrillex είναι εκτός top 10 για να κάνουν χώρο για τους Marshmello και The Chainsmokers, στις θέσεις # 10 και # 6 αντίστοιχα. Ο Don Diablo για μια θέση μένει εκτός top 10, έφτασε στο # 11 φέτος, ενώ ο KSHMR, παρά τη καλή χρονιά γεμάτη συνεργασίες, παραμένει στάσιμος στο # 12.

Όσον αφορά την παρουσία γυναικών στη λίστα του φετινού έτους; Miss K8, NERVO (αυτές με την υψηλότερη βαθμολογία), η Alison Wonderland και η Mariana Bo. Φαίνεται ότι η Rezz είναι ακόμα πολύ καινούργια και μύθοι όπως η Helena Legend, η Anna Lunoe, η Helena Legend, η The Black Madonna, ή η Nicole Moudaber έχουν κάποιο άλλο λόγο να απουσιάζουν …

Στο υψηλότερο new entry φέτος είχαμε τους Lost Frequencies.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα.

DJ Mag Top 100

100. Disclosure [Re-Entry]

99. Swanky Tunes [Down 72]

98. DJ L [New Entry]

97. Paul Kalkbrenner [Re-Entry]

96. Porter Robinson

95. Tchami [Re-Entry]

94. Julian Jordan [New Entry]

93. Quentin Mosimann [New Entry]

92. Carta [New Entry] [Highest Asian DJ]

91. Maceo Plex [New Entry]

90. Ferry Corsten

89. Alison Wonderland [New Entry]

88. Shogun

87. Flume

86. Dillon Francis

85. Black Coffee [New Entry]

84. Mariana Bo [New Entry]

83. Will Sparks

82. Steve Angello [Down 52]

81. Solomun [New Entry]

80. Richie Hawtin [Re-Entry]

79. Andrew Rayel

78. Carnage

77. Andy C [Re-Entry] [Highest/Only D&B DJ]

76. Robin Schulz [confirms DJ Mag Top 100 “leak” is fake]

75. Sam Feldt

74. Cat Dealers [New Entry]

73. Jauz

72. Vini Vici [New Entry]

71. Florian Picasso [Down 33]

70. Martin Jensen

69. Claptone [New Entry] [Highest House]

68. Jay Hardway [Up 21]

67. Da Tweekaz

66. Galantis [Down 27]

65. Warface [New Entry]

64. Lucas & Steve [New Entry]

63. Carl Nunes [Up 23]

62. Carl Cox [Highest Techno DJ] [Up 12]

61. Dannic

60. Mike Williams [New Entry]

59. Brennan Heart

58. Miss K8 [Up 30]

57. Yellow Claw

56. Diego Miranda

55. Yves V

54. ATB

53. Aly & Fila

52. Danny Avila [Highest Re-Entry]

51. Paul van Dyk

50. Nicky Romero [Down 21]

49. Deadmau5 [Down 18]

48. Kura

47. Tom Swoon

46. Tujamo [Up 32]

45. Major Lazer

44. Radical Redemption [Up 24]

43. Timmy Trumpet [Up 37]

42. Nervo [Highest Australian DJs]

41. Wolfpack [Up 22]

40. Angerfist

39. Fedde Le Grand

38. Ummet Ozcan

37. Alesso [Down 17]

36. Blasterjaxx

35. Bassjackers

34. Eric Prydz [Up 32]

33. Headhunterz

32. Vinai

31. Vintage Culture [Up 23]

30. Quintino

29. Zedd [Up 6]

28. Avicii [Down 17]

27. Above & Beyond [Up 20]

26. Lost Frequencies [Highest New Entry]

25. Diplo

24. Kygo

23. DJ Snake

22. DVBBS

21. Axwell Λ Ingrosso

TOP 20

20. Dash Berlin

19. Alok [Up 6]

18. R3hab [Up 3]

17. Alan Walker [Up 38]

16. Skrillex [Down 7]

15. Calvin Harris [Down 1]

14. W&W [Down 1]

13. Oliver Heldens [Down 5]

12. KSHMR

11. Don Diablo [Up 4] [Highest Future House]

Top 10

10. Marshmello [Up 18]

9. Steve Aoki [Down 2]

8. Afrojack [Up 2]

7. David Guetta [Down 1]

6. The Chainsmokers [Up 12] [Highest Live Act] [Highest American Act]

5. Tiësto

4. Hardwell [Down 1]

3. Armin van Buuren

2. Dimitri Vegas & Like Mike

1. Martin Garrix