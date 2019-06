Το νέο άλμπουμ του Mark Ronson ασχολείται με θέματα οικεία σε όλους μας, όπως η ειλικρίνεια, η αγάπη, η ερωτική απογοήτευση και ο ενθουσιασμός.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Grammy και Χρυσή Σφαίρα καλλιτέχνης και παραγωγός Mark Ronson παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Late Night Feelings» που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Στο «Late Night Feelings» συμμετέχει μία σειρά καλλιτεχνών που εκπροσωπεί ένα ευρύ μουσικό φάσμα. Οι Miley Cyrus, Camila Cabello, Alicia Keys, Lykke Li, YEBBA, Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon και Ilsey αποδέχθηκαν μετά χαρά την πρόσκληση του Βρετανού παραγωγού.

Ο Mark Ronson περιγράφει το καινούργιο άλμπουμ του ως μία συλλογή από «στενάχωρα bangers». Ένα μεγάλο μέρος του δίσκου είναι συναισθηματικά πολύπλοκο και βαθιά προσωπικό.

Πρώτος προάγγελος του «Late Night Feelings» ήταν η συνεργασία κορυφής του Mark Ronson με τη Miley Cyrus στην επιτυχία «Nothing Breaks Like A Heart», που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου Νοέμβριου.

Το τραγούδι έφτασε έως το Νο. 2 του Ηνωμένου Βασίλειο και ανέβηκε επίσης έως το Νο. 3 στο Διεθνές Airplay Chart στην Ελλάδα, αλλά και έως το Νο. 7 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI, έχοντας καταγράψει παγκοσμίως 250 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ακολούθησε η συνάντηση με τη Lykke Li στο ομότιτλο τραγούδι του «Late Night Feelings» και η σύμπραξη με την Camila Cabello στο «Find U Again».

Ο Mark Ronson γράφει ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ ταυτόχρονα σε 5 διαφορετικές μορφές. Το «Late Night Feelings» είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο, κασέτα και (περιορισμένης έκδοσης) 8-track κασέτα και mini disc.



Το tracklist του «Late Night Feelings»:

1. Late Night Prelude

2. Late Night Feelings (feat. Lykke Li)

3. Find U Again (feat. Camila Cabello)

4. Piece of Us (feat. King Princess)

5. Knock Knock Knock (feat. YEBBA)

6. Don’t Leave Me Lonely (feat. YEBBA)

7. When U Went Away (feat. YEBBA)

8. Truth (feat. Alicia Keys & The Last Artful, Dodgr)

9. Nothing Breaks Like A Heart (feat. Miley Cyrus)

10. True Blue (feat. Angel Olsen)

11. Why Hide (feat. Diana Gordon)

12. 2 AM (feat. Lykke Li)

13. Spinning (feat. Ilsey)