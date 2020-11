Ο Louis Tomlinson προσπαθεί να βλέπει τη ζωή θετικά

«Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να με λυπούνται οι άνθρωποι».

Παρόλο που ο Louis Tomlinson μέσα σε τρία χρόνια έχασε τη μητέρα και την αδελφή του, έχει ορκιστεί να διατηρεί θετική στάση στη ζωή.

Ο πρώην αστέρας των One Direction εξήγησε πώς ο θάνατος της μητέρας και της αδερφής του σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλαξε εντελώς τον τρόπο σκέψης του.

«Ξέρετε τι, ίσως επειδή είχα πραγματικές σκοτεινές στιγμές στη ζωή μου, μου έδωσαν περιθώριο αισιοδοξίας. Στο μεγάλο σχήμα των πραγμάτων, από όσα έχω βιώσει, αυτά τα καθημερινά προβλήματα… δεν φαίνονται τόσο άσχημα», είπε ο Louis Tomlinson στην βρετανική εφημερίδα «The Telegraph».

Η μητέρα του τραγουδιστή πέθανε το 2016 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν 43 ετών. Η 18χρονη αδερφή του πέθανε το 2019 από υπερβολική δόση ουσιών.

Ο Louis Tomlinson αφιέρωσε στη μητέρα του το single «Two Of Us» από το άλμπουμ του «Walls». Τραγουδά: «Πέρασε ένα λεπτό από τότε που σε κάλεσα, δεν θα μάθεις ποτέ πόσο μου λείπεις, την ημέρα που σε πήραν».

Αναφορικά με το άλμπουμ του ο τραγουδιστής είπε ακόμα ότι «ξέρετε, λόγω της ιστορίας μου, το άλμπουμ μου ήταν λίγο βαρύ κατά διαστήματα και λίγο μελαγχολικό και, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, όπως μου μιλάτε, τώρα, ότι αυτό δεν είναι αυτός που είμαι».

Ο Louis Tomlinson πρόσθεσε: «Δεν μου αρέσει, οι άνθρωποι με λυπούνται. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω».