Ο καινούργιος ήχος και η ανανεωμένη νοοτροπία αποτελούν τη βάση του Louis Tomlinson για τα επόμενα βήματά του.

Ο Louis Tomlinson επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Kill My Mind».

Το single αποτελεί στροφή στο ύφος του τραγουδιστή, ο οποίος δηλώνει υπερήφανος που το μοιράζεται με τους θαυμαστές του.

Το “Kill My Mind” είναι ένα τραγούδι για τη διασκέδαση και τα ανόητα πράγματα που κάνεις όταν είσαι νεότερος. Αναφέρεται στη φάση πειραματισμού που περνάς στα νιάτα σου και στα πράγματα που κάνεις και ίσως δεν είναι καλά για εσένα, όμως είναι συναρπαστικά!», περιγράφει.

Ο Louis Tomlinson σημειώνει ότι τα επόμενα τραγούδια που θα κυκλοφορήσει τον αντιπροσωπεύουν ως καλλιτέχνη.

«Για ένα διάστημα ηχογραφούσα τα τραγούδια που νόμιζα ότι θα με βάλουν στα ραδιόφωνα. Ένιωθα ότι έπρεπε να δημιουργήσω ένα συγκεκριμένο ήχο, όμως κάθισα και σκέφτηκα και διαπίστωσα ότι έπρεπε να δημιουργήσω μουσική που θα αντιπροσωπεύει ειλικρινά τα συναισθήματά μου», λέει.

Την παραγωγή του «Kill My Mind» φρόντισε ο Jamie Hartman, συνεργάτης του Rag’n’Bone Man.

«Συνάντησα τον Hartman και επιτέλους ένιωσα πώς είναι να συμφωνείς με έναν παραγωγό. Είχαμε την ίδια άποψη και οι τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανα είχαν αποτέλεσμα τραγούδια για τα οποία είμαι υπερήφανος», δηλώνει ο Tomlinson.

«Θέλω να μπορώ να συγκινώ τους ανθρώπους με τις λέξεις. Θέλω οι στίχοι μου να είναι ειλικρινής και να λέω πράγματα που είναι σημαντικά και σημαίνουν κάτι», υπογραμμίζει.

Τον προηγούμενο μήνα ο Louis Tomlinson κέρδισε το βραβείο «Best Song Award» στα Teen Choice Awards για το συγκινητικό single «Two Of Us», το οποίο διαθέτει 40 εκατομμύρια streams στο Spotify και 23 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.