Το EP «7» έρχεται σε μία στιγμή που κανείς δεν μπορεί να εκτοπίσει από την κορυφή των charts τον Lil Nas X.

Ο Lil Nas X κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music το πρώτο του EP, με τίτλο «7».

O 20χρονος ράπερ, τραγουδιστής και δημιουργός από την Ατλάντα των ΗΠΑ παρουσιάζει το νέο δισκογραφικό εγχείρημά του δίνοντας συνέχεια σε μία καταπληκτική περίοδο κατά την οποία κατέρριψε ρεκόρ στις πλατφόρμες streaming και επιβλήθηκε στις κορυφές των charts με το τραγούδι του «Old Town Road».

Το viral τραγούδι εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε επιτυχία διεθνών διαστάσεων που βρέθηκε στην πρώτη θέση σε πλήθος χωρών ανά των πλανήτη.

Το «Old Town Road» ήδη έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και φαντάζει πολύ δύσκολο να βρεθεί σύντομα αξιόλογος αντίλογος που θα ανακόψει τη φρενήρη πορεία του.

Το ολοκαίνουργιο EP «7» του Lil Nas X περιλαμβάνει συνολικά 8 τραγούδια, μεταξύ των οποίων συναντάμε τόσο την αρχική έκδοση του «Old Town Road» όσο και το remix με τη συμμετοχή του κορυφαίου Billy Ray Cyrus.

Ο Lil Nas X συμπράττει με ένα άλλο φαινόμενο της hip-hop, την αμίμητη Cardi B, σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Rodeo», ενώ τα υπόλοιπα τραγούδια του EP «7» φέρουν τις υπογραφές σημαντικών ονομάτων όπως ο Ryan Tedder των OneRepublic και ο Travis Barker των blink-182.

«Θέλω να σιγουρευτώ ότι ακούτε ακόμα και το παραμικρό», δήλωσε στον Zane Lowe ο ανερχόμενος αστέρας της rap. «Δεν μπορείτε απλώς να το ακούτε και να είστε στο τηλέφωνό σας όλη την ώρα, επειδή μπορεί να χάσετε κάτι», σημείωσε για την εμπειρία ακρόασης του «7».

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του EP, ο Lil Nas X δίνει τη σκυτάλη στο νέο single «Panini», στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί samples από το τραγούδι «In Bloom» (1991) των Nirvana.



Το tracklist του EP «7»:

1. Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) [Remix]

2. Panini

3. F9mily (You & Me)

4. Kick It

5. Rodeo (με την Cardi B)

6. Bring U Down

7. C7osure (You Like)

8. Old Town Road