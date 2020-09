Ο Lil Nas X δείχνει σε παιδικό βιβλίο τις ικανότητές του στο hip-hop

Ο Lil Nas X εκδίδει ένα βιβλίο που «θα κάνει τη μάθηση του αλφάβητου χίλιες φορές πιο διασκεδαστική».

Ο Lil Nas X επιδεικνύει τις ικανότητες του στο hip-hop σε ένα νέο παιδικό βιβλίο.

Ο Αμερικανός ράπερ θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με τίτλο «C Is for Country». Το αλφαβητάριο ακολουθεί έναν νεαρό καουμπόι και το βοηθό του, Panini το πόνυ.

«(Οι δύο χαρακτήρες) Χρησιμοποιούν την αλφαβήτα για να αναζητήσουν την περιπέτεια σε λιβάδια, να αγκαλιάσουν την οικογένεια και να γιορτάσουν την ατομικότητα, όλα μέσα σε μια μέρα», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

«Ως μπόνους, στην εικονογράφηση σε ολόκληρο το βιβλίο περιλαμβάνονται εκπλήξεις αναγνωρίσιμες στους θαυμαστές του Nas, οι οποίες προσθέτουν ένα άλλο επίπεδο στην εμπειρία ανάγνωσης».

Η εικονογράφηση είναι του καλλιτέχνη, σχεδιαστή και φωτογράφου Theodore Taylor III.



«Το “C Is For Country” είναι για κάθε καταπληκτικό παιδί εκεί έξω που τραγούδησε το “Old Town Road” επανειλημμένα και με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου για πάντα», εξήγησε ο Lil Nas X.

«Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα τα εμπνεύσει και θα κάνει τη μάθηση του αλφάβητου χίλιες φορές πιο διασκεδαστική. Είμαι τόσο χαρούμενος με το πώς προχωρά και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος», σημείωσε.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο ράπερ περιέγραψε το έργο του ως το «καλύτερο παιδικό βιβλίο όλων των εποχών».

Το βιβλίο «C Is for Country» θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ από τον εκδοτικό οίκο Random House Kids στις 5 Ιανουαρίου 2021.