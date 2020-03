Ο Liam Gallagher ανακοίνωσε την κυκλοφορία του “MTV Unplugged”

Το live άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου και εμείς σας έχουμε το εξώφυλλο, το tracklist και μια γεύση του πώς θα είναι.

Όχι, δεν επιστρέψαμε στη δεκαετία του ’90, αλλά στις 24 Απριλίου ο Liam Gallagher θα κυκλοφορήσει ένα MTV Unplugged σε CD και βινύλιο. Το ανακοίνωσε στο Instagram. Αυτή είναι η ηχογράφηση της συναυλίας που έλαβε χώρα στις 3 Αυγούστου 2019 στο Hull City Hall και μεταδόθηκε από το MTV το Σεπτέμβριο.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τις performance 10 κομματιών που κυκλοφόρησε ως σολίστας αλλά και με τους Oasis, συμπεριλαμβανομένων των Some Might Say και Champagne Supernova. Για να λανσάρουν το show, ο Gallagher και το MTV έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα βίντεο από τα Now That I’ve Found You και Once, από εκείνο το βράδυ.

Η τηλεοπτική εκπομπή MTV Unplugged γεννήθηκε το 1989 για να προσφέρει ακουστικές (ή ημι-ακουστικές) συναυλίες από καλλιτέχνες που συνήθως εκτελούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα. Η δημοτικότητά του κορυφώθηκε στη δεκαετία του ’90 χάρη στις συναυλίες μεταξύ άλλων από τον Eric Clapton, από την οποία ο κιθαρίστας έκανε ένα best-selling άλμπουμ, και από τους Nirvana.

Παρακάτω θα βρείτε το εξώφυλλο, το tracklist για το άλμπουμ και το MTV special διάρκειας 30 λεπτών με τις ερμηνείες των Wall of Glass, Greedy Soul, For What It’s Worth, Now That I’ve Found You, Once και Gone, δηλαδή ένα lineup εν μέρει διαφορετικό από αυτό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Tracklist:

Wall Of Glass

Some Might Say

Now That I’ve Found You

One of Us

Stand By Me

Sad Song

Cast No Shadow

Once

Gone

Champagne Supernova